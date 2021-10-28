Anksiyete ataklarını tetikleyen 6 yiyecek

Kaygı bozukluğunu yönetmenizi olumsuz yönde etkileyen gıdaları hayatınızdan çıkararak günü daha mutlu bitirmenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Pandemi, ruh sağlığının önemini her zamankinden daha fazla pekiştirdi. Bu duyguyu tetikleyen başlıca neden aslında, belirsizliktir. Bilgi eksikliğinden dolayı insanlar kaygılarını uyku, hatta yemek gibi çözümlerle gidermeye çalışırlar. Kuşkusuz, bir dereceye kadar yardımcı olur, ancak bazen kaygı seviyelerini yönetmek yerine daha da kötüleştirirler. Nasıl olduğunu bilmek ister misiniz?

Şok edici gelebilir, ancak kaygı ve stresin bağırsak sağlığımızla bağlantılı olduğu doğrudur. Yani bağırsaklarımız ne kadar sağlıklı olursa zihnimiz de o kadar mutlu ve sakin olur. Bağırsaklarımız ve beynimiz de bağlantılıdır, bu yüzden ne zaman endişeli hissetseniz, ishal, mide bulantısı, kusma, ağır nefes alma, artan kalp atış hızı vb. gibi fiziksel belirtiler de yaşayabilirsiniz.

Bağırsaklarınız sağlıklıysa, iç savunma mekanizmanız güçlüdür ve virüsler veya bakteriler tarafından tetiklenen her türlü enfeksiyonla kolayca savaşabilirsiniz. Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ının bağırsaklarımızda üretildiğini biliyor muydunuz?

Bağırsaklarımız ağzımızdan, yemek borusundan, midemizden, bağırsaklarımızdan vb. başlayan birçok organı içerir. Bizi dış dünyadan koruyan çok ince bir astarı vardır. Gerekli olmayanları ortadan kaldıran ve beslenmemiz için gerekli besinleri içeride tutan bir kapı veya bariyer görevi görür.

Bu astar hasar gördüğünde, tüm toksinler ve istenmeyen şeyler içeri girebilir ve iltihaplanmayı tetikleyebilir, bu da bizi oldukça endişelendirebilir. Bu nedenle, stres ve kaygıyı yönetmek söz konusu olduğunda bağırsaklarımızı korumak çok önemlidir. İşte, bağırsağınıza zarar verebilecek ve sizi daha fazla endişelendirebilecek yiyecekler;

1. ŞEKER

Şekerin tatlı bir zehir olduğu ve çok fazla şeker tüketmenin vücudumuz üzerinde zararlı etkileri olabileceği bir sır değil. Enerjimiz düştüğünde genellikle şekerli yiyeceklere yaslanırız, ancak şeker vücudumuzun strese tepki verme yeteneğini zayıflatabilir.

Şeker, beyinde kortizolün (stres hormonu) salınımını engeller ve bu da sizi sakinleştirir. Şeker yediğinizde, iyi hissetme hormonu olan dopamin salgılanır ve bu da kortizol seviyelerini düşürür. Ancak çok fazla şekerin daha fazla şeker isteyeceğini unutmayın. Yani, her endişeli veya stresli hissettiğinizde şeker tüketmeye devam ederseniz, beyniniz kendi dopamin salınımını durdurur ve sakinleşmek için şekere bağımlı hale gelir. Şeker, bağırsaklarınızdaki sağlıklı, iyi bakterileri azaltır ve dengesizlik yaratır. Vücudunuzdaki iltihabı artırır ve kaygıyı kötüleştirebilir.

2. GLUTEN

Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi belirli tahıllarda doğal olarak bulunan bir depolama proteini ailesidir. Günümüzde kullanılan işleme yöntemleri nedeniyle modern buğday, bazı insanlar için sorunlara neden olabilecek bir şeydir.

Basit bir deyişle, bağırsak duvarı, hangi maddelerin kan dolaşımına ve organlara geçtiğini belirleyen bir kapı bekçisi görevi görür. Normalde ince bağırsakta hücreler arasında sıkı bağlantı adı verilen küçük boşluklar vardır.

Bunlar hasar görürse veya çok gevşerse, bağırsağın sızmasına neden olarak bağırsaktaki maddelerin ve organizmaların vücutta iltihaplanmayı tetikleyebilecek kan dolaşımına sızmasına neden olabilir. Ayrıca bağırsaktaki mutluluk hormonu serotonin üretimini de azaltabilir.

3. SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri dediğimizde inek, keçi gibi memelilerin sütünden elde edilen ürünleri kastediyoruz. Buna peynir, süzme peynir, lor, yoğurt, kefir, tereyağı ve dondurma dahildir. Süt ve süt ürünleri, yoğurt veya kefirde bulunan kalsiyum, protein, belirli B vitaminleri ve probiyotikler gibi birçok temel besin içerir.

Tam yağlı süt ve süt ürünlerinde bulunan doymuş yağ, vücuttaki mevcut iltihabı kötüleştirebilir. Akut inflamasyon vücudunuzu enfeksiyon, yaralanma veya hastalıktan korur, ancak devam ederse sorunlu ve zararlı hale gelebilir. İltihaplı bir bağırsak kaygıyı kötüleştirebilir.

4. ALKOL

İster inanın ister inanmayın, kaygınızı yönetmek için tükettiğiniz içecekler aslında onu daha da kötüleştiriyor. Alkol nedeniyle serotonin ve diğer nörotransmitter seviyeleri değişir ve bu da kaygıyı daha da kötüleştirir. Alkol, sinirlerinizi yatıştırıyor gibi görünebilir, ancak uykunuz ve sıvı alımınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Alkolün etkisi geçer geçmez, eskisinden daha da endişeli hissedebilirsiniz.

5. KAFEİN

Bu gerçekten zor olabilir ama iç huzurunuz için bu küçük fedakarlığı yapın. Temel olarak, yüksek düzeyde kafein serotonin üretimini azaltabilir ve sizi daha endişeli ve gergin hale getirebilir. Düşük dozda kafein zarar vermese de hassas bağırsağa sahip kişiler, küçük miktarlara bile tepki verebilir. Bu nedenle, sizin için ne kadar fazla olduğunu öğrenin ve özellikle sabahları aç karnına günde iki bardaktan fazla içmeyin.

6. İŞLENMİŞ GIDALAR

Gıdalarda bulunan fazladan şeker, kan şekeri seviyelerinizin inişli çıkışlı olmasına ve böylece enerji seviyelerinizde dalgalanmaya neden olabilir. Kan şekeri seviyeleriniz düştüğünde, kaygı seviyelerini de yükseltebilir.

Çok miktarda işlenmiş şeker tüketimi, üzüntü, endişe ve sinirlilik duygularına neden olabilir. Dikkat etmeniz gereken sadece tatlılar değil, aynı zamanda ketçap, beyaz ekmek, bazı salata sosları ve makarnalar gibi bazı yiyeceklerde bulunan gizli şekerdir. Paket içinde gelen her şeyden uzak durun.