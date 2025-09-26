Anne adayları dikkat: Bu malzemeyi kullanmak bebek gelişimini etkiliyor

Değişen dünyada değişen birçok alışkanlıkla beraber dikkat edilmesi gerekenlerin sayısı da artıyor...

Gebelik döneminde annenin maruz kaldığı her unsur, plasenta yoluyla bebeğe de ulaşabiliyor.

Bu yüzden kullanılan ürünler, tüketilen gıdalar ve günlük alışkanlıklar daha da önem kazanıyor. Pet şişelere karşı gebelik söz konusu olduğunda temkinli olmak gerekiyor.

Sıcaklık, depolama süresi ve fiziksel aşınma gibi etkenler suya mikroplastik ve bazı kimyasalların geçmesine neden olabiliyor.

Bu durumun anne ve bebek üzerindeki etkileri henüz tam olarak ortaya konulmasa da, riskleri azaltmak için pratik önlemler almak büyük önem taşıyor.

PET ŞİŞE KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASI İÇİN NEDENLER

1. ISI, GÜNEŞ VE DEPOLAMA RİSKİ ARTIRIYOR

Pet şişeler, yüksek sıcaklıkta, güneş altında veya uzun süre bekletildiğinde içeceğe bazı maddelerin geçmesine neden olabiliyor.

Özellikle yaz aylarında araç içinde bırakılan şişeler bu açıdan daha riskli oluyor.

2. MİKROPLASTİK PARÇACIKLAR SUYA KARIŞABİLİYOR

Yapılan çalışmalar, pet şişelerde litre başına yüz binlerce mikroplastik parçacığı bulunabildiğini ortaya koydu.

Bu parçacıkların hamilelikte anne ve bebek üzerindeki etkileri henüz net olarak bilinmiyor ancak hayvan deneylerinde olumsuz sonuçlara rastlandığı için bilim insanları bu konuda uyarıda bulunuyor.

3. HORMON DENGESİNİ ETKİLEYEBİLECEK MADDELER BULUNUYOR

Pet şişelerde doğrudan BPA kullanılmasa da, bazı çalışmalarda şişe içeriğinde ftalat bulunabiliyor.

Bu maddelerin hormon dengesini etkileyebileceği yönünde uyarılar bulunuyor.

Hamilelikte hormon dengesi bebeğin gelişimi için kritik olduğu için bu detaya dikkat edilmesi gerekiyor.

DAHA GÜVENİLİR SEÇENEKLER

1. Pet şişeleri sıcak ortamlarda veya güneş altında bırakmaktan kaçının.

2. Sıcak içecekleri asla plastik şişelerde saklamayın.

3. Tek kullanımlık şişeleri defalarca kullanmayın; çizikler ve aşınmalar mikroplastik geçişini artırabiliyor.

4. Cam veya paslanmaz çelik şişeler tercih edin.

5. Musluk suyu güvenliyse filtreleyerek kullanın; bu hem daha sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif oluşturuyor.