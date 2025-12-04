Kayseri'de kanseri yenen Defne adına orman oluşturulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da yaşayan Kayserili Şeyda ve Murat Ermiş çiftinin 2,5 yıl önce Defne isimli kızı dünyaya geldi.

11 aylıkken AML tanısı konulan Defne, 1,5 yıl kanser tedavisi gördü.

14 gün yoğun bakımda kalan Defne Ermiş’in ilk kemoterapiyi gördüğü sırada beynine pıhtı attı ve sol tarafı felç oldu.

Ermiş, gelinen süreçte hem kanseri yendi hem de aldığı yoğun fizik tedavi ile yürümeye başladı.

ORMAN KURULACAK

Ermiş çifti de farkındalık olması ve kanser tedavisi gören tüm hastalara umut olması amacıyla ‘Kanser değil biz güçlüyüz’ sloganı ile aracılığı ile yaz aylarında yanan orman bölgelerinin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Defne adına orman kurmaya karar verdi.

‘O ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZ"

Çok zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Şeyda Aşatır Ermiş, “Kemoterapiler aldı. Küçücük bedenine rağmen Defne bu savaştan galip çıktı. Biz, anne ve babası olarak her zaman onun yanındaydık. Gerçekten çok zorlu bir süreci geride bıraktık.

Çok şükür Defne hem kanseri yendi hem de yürümeye başladı. Bunu başardı. O çok güçlü bir kız. Kanser tedavisi görenlerin hepsine umut olmak istedik. 2 bin ağaçtan oluşan bir orman kampanyası başlattık” dedi.

"KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ"

1,5 yıllık zorlu bir süreci atlattıklarını söyleyen anne Ermiş, “Küçük olmasının bazı avantajları ve dezavantajları da oldu. Kızıma ilk teşhis konulduğunda 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Bu yoğun bakım sürecinde aldığı ilk kemoterapinin etkisiyle beynine pıhtı attı.

Maalesef sol tarafı felç oldu. O günden sonra Defne için fizik tedaviye başladık. Hala fizik tedavi almaya devam ediyor.

Çok şükür Defne bunu da başardı. Şu an yürümeye başladı. Halen kolunda sıkıntısı devam ediyor. Defne de elinden geleni yapıyor ve çalışmaya devam ediyor.

Tüm bunları başaran kızımızı kutlamak istedik. Bundan dolayı da halen tedavisi devam eden arkadaşlarımız var.

Tanımadığım bir sürü kanserle savaşan küçük çocuklar var. Biz onların hepsine umut olmak istedik. ‘Kanser değil biz güçlüyüz’ demek istiyoruz ve bunun için kampanya başlattık” ifadelerini kullandı.

"ORMANLARIMIZI YENİDEN YEŞERTMEK İSTİYORUZ"

Yanan ormanların yeniden yeşermesinde Defne’nin de imzasının olmasını istediklerini söyleyen Şeyda Aşatır Ermiş, “Benim sosyal medya hesabımda bu kampanyanın linki var. İsteyenler oradan ulaşabilir. Ormanı oluşturmak için 2 bin fidan hedefimiz var.

Unutmayın dikeceğiniz her fidan hala tedavi gören tüm hastalara umut olmuş olacak. Bizim bu kampanyayı başlatmamızdaki en önemli amacımız da ülkemizdeki orman yangınları oldu.

Ciğerlerimiz yandı. Yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek istiyoruz. Oralara yeniden fidanlar dikilsin istiyoruz. Bizim amacımızın birisi de bu. Kızımızla gurur duyuyoruz. Gerçekten büyük bir şey başardı.

Onun için ileride gurur duyacağı onun da bunu görebileceği bir şey olsun istiyoruz. Onun adına bir orman oluşturmak amacımız, eğer katkıda bulunursanız çok sevinirim destekleriniz bekliyoruz” diye konuştu.