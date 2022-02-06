Anne sütü tadında! Umami tat hangi besinlerde bulunur? Ne tatlı, ne tuzlu, ne acı, ne ekşi...

Anne sütü tadında! Umami tat hangi besinlerde bulunur? Ne tatlı, ne tuzlu, ne acı, ne ekşi...

Bazen yediklerimizi tatlı, tuzlu, acı ekşi kategorisinde sığdıramayız. İşte bu noktada beşinci tat olarak kabul edilen "umami" tat ortaya çıkıyor. Peki umami tat hangi besinlerde bulunur?

Tat almamızı sağlayan dilimizin yüzeyinde 3 adet dil kabarcığı bulunur. Tatları, bu kabarcıklar sayesinde algılarız.

Yenilen yiyeceklere ve içeceklere göre, beyne tatlı, tuzlu, acı, ekşiyi beyine iletiyor. Ancak bazen tadını tam bilemediğimiz besinler de ortaya çıkıyor.

Japonca lezzetli anlamına gelen “umai” ve tat anlamına gelen “mi” kelimelerinden türetilmiş olup “hoşa giden tat” olarak çevirebiliriz.

Umami 1908 yılında Japon bilim adamı Ikeda tarafından keşfedilmiştir. 2002 yılında ise özel alıcı hücrelerinin bulunmasıyla birlikte bilimsel anlamda beşinci tat olarak tüm dünyada tanınmıştır. Umami gıdalarda doğal olarak bulunan önemli bir lezzet unsurudur.

Acı, tatlı, tuzlu veya ekşi olmayan fakat tadını beğendiğiniz besinler, umami tada sahip oluyor.

UMAMİ TAT BULUNAN BESİNLER

Aslında günlük hayatta yediğimiz içtiğimiz birçok şeyin içerisinde umami bulunuyor.

İlk kez umami tadı ile karşılaştığımız besin ise anne sütüdür.

Hem ağızda, hem de boğazda hafif bir tat bırakan yeşil çay, umami tadı veren besinlerin başında geliyor.

Soya sosu ve kurutulmuş domates de umami tadı veren besinler arasında. Özellikle günlük hayatta sık sık tüketilen balık, kabuklu deniz ürünleri, mayalandırılmış gıdalar, patates, kuşkonmaz, terbiyeli et, ançüez, deniz börülcesi, deniz yosunu, parmesan peyniri ve yıllandırılmış ürünler umami tadına sahip.