Zararlı serbest radikallerin yok edilmesini sağlayan ve hastalıkları uzak tutan antioksidanların, düzenli olarak her gün alınması gerekiyor. İşte diyetinize ekleyebileceğiniz antioksidan besinler.

Antioksidan içeren gıdaların günlük tüketimi, birçok hastalığa karşı koruyucu olabilir. Antioksidanlar, zararlı serbest radikallerin oksidasyon reaksiyonlarını yavaşlatır. Bu nedenle, kalp ve damar hastalıklarının, tümörlerin ve beyin hastalıklarının azaltılmasında etkilidir.

Özellikle ileri yaşlarda vücudun özel antioksidan ihtiyaçları olur. Bir organizmanın gerçek oksidatif durumunu belirlemek için hiçbir teşhis kriteri yoktur. Ancak günlük meyve ve sebze tüketimi, yeterli miktarda antioksidan sağlayarak hastalıklara karşı koruyacaktır. Bu anlamda, günlük diyetinizin yüzde 50'sinin meyve ve sebze, yüzde 25'inin sağlıklı protein ve yüzde 25'inin tahıldan oluşmasını tavsiye eden Harvard Sağlıklı Tabak'ın tavsiyelerine uymaktan daha iyi bir şey yoktur.

Bu, mümkün olduğu kadar çok antioksidanı bir arada alabilmek için kilolarca sebze içeren devasa yeşil içecekler hazırlamanızın gerekli olmadığı, ancak sağlıklı alışkanlıklar konusunda alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Tabii ki her gün farklı renklerde çeşitli meyve ve sebzeler tüketiyoruz, bu da serbest radikallerle savaşmak için gerekli olan antioksidanların tüketimini sağlamanın en iyi yolu. Ancak önemli olan nokta, bunların günlük diyetin yüzde 50'sini oluşturabilmesidir. Buna meyve bazlı atıştırmalıkları dahil edersek, kahvaltıya bir parça da sebze ve hatta tüm öğünlerde garnitür olarak dahil edersek nispeten antioksidanları daha kolay elde edebiliriz.

Antioksidanları diyetinize dahil etmenin en iyi yolu, tüm bu yiyecekleri normal diyetinizin bir parçası haline getirmektir. Bunu sürekli, zengin ve çeşitli bir şekilde yaparsak, önerilen günlük minimuma ulaşıp ulaşamayacağımız konusunda endişelenmemize gerek kalmaz.

İşte günlük diyetinize ekleyebielceğiniz antioksidan gücü en yüksek 9 besin:

BROKOLİ

Brokoli, göz sağlığı için çok önemli olan ve iyi görme ile ilişkili olan lutein ve zeaksantin açısından çok zengin, iyi bir provitamin A kaynağıdır. Brokoli ayrıca doyurucudur, kalorisi çok düşüktür ve diğerlerinin yanı sıra selenyum, kalsiyum, potasyum ve demir gibi iyi bir mineral ve lif kaynağıdır.

YABAN MERSİNİ

Hem yaban mersini hem de tüm bu mavimsi renkli meyveler (ahududu, üzüm, böğürtlen, erik, nar, kırmızı lahana, patlıcan, pancar...), antosiyaninler açısından zengindirler. Bunlar, kandaki yağ oranını etkileyerek kolesterol düzeylerini dengelerler. Kalp ve damar sağlığı için özellikle önemlidirler, yüksek tansiyona karşı etkili oldukları çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

HAVUÇ

Çok sayıda sağlık yararına sahip olan A vitamininin öncüsü olan betakaroten açısından zengindir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen ve Human Genetics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, düzenli betakaroten tüketimi diyabetin en yaygın şeklinin riskini azaltabilir. Havuçlara ek olarak, betakaroten bakımından zengin diğer besinler arasında biber, kabak, ıspanak veya pazı bulunur.

DOMATES

Domates, mükemmel yaz ürünlerinden biridir ve kırmızımsı renginden sorumlu bir antioksidan olan iyi bir likopen kaynağıdır. Nutrición Hospitalaria dergisinde yayınlanan bir analize göre, likopen alımı farklı hastalık türleri için farmakolojik olmayan önleyici ve tedavi edici bir önlem olarak kabul edilebilir. Ayrıca karpuz, pembe greyfurt, kayısı veya guavada da likopen bulunur.

ÜZÜM

Kanser veya Alzheimer gibi hastalıklarda azalma ile bağlantılı olan güçlü bir antioksidan olan resveratrol açısından zengindir ve ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, resveratrol açısından zengin bir diyet uygulayan kişilerin, daha uzun yaşadıklarını ve aynı zamanda kardiyovasküler hastalık veya kanser geliştirme risklerinin azaldığını gösteriyor.

YEŞİL ÇAY

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne (EFSA) göre günde 800 mg'dan fazla tüketilmemesi gereken birçok faydası olan bir antioksidan olan kateşinler açısından zengindir. Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, düzenli yeşil çay tüketiminin iltihabı azaltabileceğini ve kalp problemleri, diyabet veya kanser gibi bazı kronik hastalıkları önleyebileceğini gösteriyor. Diğerlerinin yanı sıra antep fıstığı, avokado veya kiraz gibi gıdalarda da kateşinler bulunur.

SAF KAKAO

Ölçülü olarak tüketilen bitter çikolata, böğürtlen, zeytinyağı, yaban mersini veya üzümde de bulunan iyi bir polifenol kaynağıdır. Polifenoller, damarları genişletir, yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur ve aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltmak için savaşır.

KIRMIZI BİBER

Çok önemli bir antioksidan güce sahip olan ve başta kırmızı biber olmak üzere kivi ve çilekte de bulunan C vitaminini düzenli olarak tüketmeyi unutmamalıyız. Genel olarak, diyette oldukça bulunan bir vitamindir ve C vitamini eksikliği genellikle gözlenmez. Kırmızı biberler ayrıca içerdikleri kapsaisin adlı bileşikle oldukça yararlı bir besin olarak öne çıkıyor.

BADEM

Tüm kuru yemişler E vitamini açısından zengindir ancak badem, 100 gramda 24.2 mg ile en yüksek konsantrasyona sahip olanıdır. Günlük ihtiyacınız olan tüm E vitaminine kolayca ulaşmak için günde bir avuç (yaklaşık 50 g) badem yemeniz yeterlidir.