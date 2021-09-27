Antioksidanların vücuttaki 3 faydalı etkisi

Vücudunuzu sağlıklı tutmak için savaşçı rolüne bürünen antioksidanları beslenme rutininizden eksik etmemenizi sağlayacak etkileri keşfetmeye ne dersiniz?

Genel sağlığımızı zenginleştirmede antioksidanların rolü hakkında çok şey duyuyoruz. Antioksidanlar, kalp sağlığını korumak, cildi ve saçı iyileştirmek ve bağışıklığı artırmakla doğrudan ilişkilidir. Antioksidan bakımından zengin meyve, sebze ve baklagillerin daha fazla alımı, kronik oksidatif stresle ilişkili hastalıkların riskini düşürür.

Bu yüzden, antioksidanlar açısından zengin bir diyetin, kalbinizi sağlıklı tutmak da dahil olmak üzere çok çeşitli faydalar sağlayacağını söylemek yeterlidir. Bu yiyecekler arasında yaban mersini, fasulye, pancar, ıspanak, brokoli ve bitter çikolata bulunur. İşte, vücudunuza iyi bakmak için diyetinize antioksidan açısından zengin besinler eklemeniz için 3 neden;

1. SERBEST RADİKAL HASARIYLA SAVAŞIR

Aşırı güneş ışığı gibi iltihaplı koşullar ve işteki yoğunluk ​​gibi stresli faktörler hücrelerimize zarar verebilir. Söz konusu iltihaplanma ve stres, vücutta hücrelerimizi besleyen, mutasyona uğrayan ve hücrelere zarar veren, esasen zararlı moleküller olan serbest radikalleri geliştiren oksidasyona neden olur. Bu oksidatif stres sadece kalp rahatsızlıklarına değil aynı zamanda kanserlere, artritlere ve yetişkin solunum hastalıklarına da neden olabilir.

Serbest radikallerden tam olarak kurtulamasanız da antioksidanların yardımıyla onların aktivitelerini yavaşlatabilirsiniz. Antioksidanlar, hücreleri oksidasyon sürecinin neden olduğu hasardan korumaya çalıştıkları için serbest radikallerin neden olduğu rahatsızlıkları önlememize yardımcı olabilir.

2. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Yapılan araştırmaya göre, bağışıklık sistemi sağlığın ve uzun ömürlülüğün bir göstergesi olduğundan, bu sistemin diyet antioksidan takviyesi ile sağladığı koruma, sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için önemli bir rol oynayabilir. Antioksidanların serbest radikallere karşı koruma ve hücre ve dokuların yapısal bütünlüğünü koruma yeteneği, genel bağışıklık düzeylerini artırmaya yardımcı olur.

Beta-karoten gibi antioksidanlar kalp hastalığı, kanser, solunum, artrit ve diyabete karşı korunmaya yardımcı olur. Dahası, C vitamini gibi antioksidanlar görme, saç ve cilt sağlığını iyileştirmede faydalıdır.

3. ENFLAMASYONU AZALTIR

Antioksidanlar, özellikle flavonoidler, vücuttaki iltihabı azaltmak için kritik öneme sahiptir. Yayınlanan bir araştırma, çilek yemenin iltihabı önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Söz konusu çalışma, meyvelerin, anti-inflamatuar etkiler sağlayan bir antioksidan sınıfı olan flavonoidleri ve antosiyaninleri nasıl içerdiğini vurguladı. Yulaf gibi yiyecekler, vücuttaki iltihabı azaltan ve midenin şişmesini de azaltan bir antioksidan olan bütirat içerir.

Antioksidan olan bitter çikolata bile iltihabı azaltmak için faydalıdır. Antioksidan bakımından zengin gıdalar vücuttaki iltihaplanma seviyelerinin yükselmemesini sağlayarak kalp dahil tüm organ sistemlerinin sağlıklı kalmasını sağlar. Bu yüzden, diyetinize antioksidan açısından zengin besinler ekleyerek genel sağlığınıza hak ettiği desteği verin.