Aort damarı yırtılması nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Aort damarı yırtılması tedavisi var mı?

Aort damarı yırtılması nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Aort damarı yırtılması tedavisi var mı?

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeninin aort damarı yırtılması olduğu açıklandı. Bu nedenle 'Aort damarı yırtılması nedir? sorusu gündeme geldi.

16 Şubat 2021 tarihinde, 83 yaşında hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni aort damarı yırtılması olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda Oya Aydoğan da aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yapılan açıklama sonrası aort damarı yırtılması tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından aort damarı yırtılmasına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı.

Aort damarı yırtılması nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Aort damarı yırtılması tedavisi var mı? İşte, Aort damarı yırtılması hakkında bilinmesi gerekenler..

AORT DAMARI YIRTILMASI NEDİR?

Aort damarı, vücudumuzda bulunan en büyük atar damar olup kalpten çıkan ve tüm vücuda kanın yayılmasını sağlayan ana damardır.

Bu damar yapı olarak üç katmandan oluşmaktadır. İlk katman, kanın asıl olarak akmakta olduğu kısımdır. Damarın en dış kısmı ile bu ilk katman arasında da bir ikinci katman yer almaktadır.

Aort yırtılması, iki şekilde gerçekleşmektedir:

Aort denen ve kalpten çıkıp tüm vücuda kan taşıyan damarın duvarları arasında oluşan ancak damar dışına patlamayan yırtık nedeniyle oluşmaktadır ve bu durum acil ameliyat gerektirmektedir.

Diğer durum ise aort ana damarının duvarının tamamen patlaması nedeniyle kanın dışarı akması durumu ile gerçekleşmektedir. Bu durumda ani ölüm gerçekleşmektedir. Bu nedenle çoğu zaman ölüm nedeni bilinmemekle birlikte kalp krizi gibi değerlendirilmektedir. Bu durum ancak ön tetkiklerle fark edilebilir ve patlamadan ameliyata alınması gerekmektedir.

AORT DAMARI YIRTILMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aort damarı yırtılması vakalarının yaklaşık olarak yüzde 40'ı ani ölümle sonuçlanmaktadır. Diğer yüzde 60'lık kesimin tedavi imkanı, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı getirildiğine bağlı olarak değişmektedir.

Aort diseksiyonu sırasında sık görülen belirtilerin bir kısmı şu şekildedir:

Göğüs bölgesinde yırtılma benzeri ağrı

Göğüs kemiğinin arkasında oluşan ağrı

Ağrının yayılır nitelikte olması

Nefes darlığı

Bayılma

Kan basıncının artması ya da azalması

Kalp çarpıntısı (Taşikardi)

Kol ve bacaklarda kan basıncı farklılığı

Ses kısıklığı

Terleme

Halsizlik

AORT DAMARI YIRTILMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Aort diseksiyonu tedavisi ilaçlı, endovasküler ya da cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır.

Öncelikli olarak kan akışı bozulmadan kalp atımı azaltılır ve aort diseksiyonunun yayılmasının önüne geçilir. Yüksek tansiyon kontrol altına alınır

Endovasküler tedaviyi ise hastaya stent takılması olarak tanımlamak mümkündür. Farklı bir damardan girilerek aort damarında diseksiyon olan bölgeye ulaşılır ve stent, damar içine yerleştirilir. Böylece kan, damar içindeki stentten geçerek damarda hasar oluşmasını engeller.

İlaçlı tedavinin yetersiz kaldığı ya da stent için uygun olmayan vakalarda ise cerrahi yöntem, yani açık ameliyat yöntemi tercih edilir.