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    Aralıklı oruç beslenme tarzına geçişi kolaylaştıracak ipuçları

    Kilo kaybetmek veya hastalıklara karşı direnç kazanmak isteyenlerin son zamanlardaki gözdesi aralıklı oruca adapte olabilmek için bazı ipuçları içeriğimizde...
    • 29.08.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:20
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    Aralıklı oruç beslenme tarzına geçişi kolaylaştıracak ipuçları

    Sağlıklı bir şekilde kilo vermek veya bünyeyi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirmek için son dönemlerin en popüler uygulaması aralıklı oruç. Beslenme düzeninizi aniden değiştirmek yeni düzene uyum sağlamak bazen zordur. Aralıklı oruca geçiş için uygulayacağınız bazı ipuçları işinizi kolaylaştıracaktır.

    Fazla kilolardan kurtulmak için kalori açığı oluşturmanız gerekir. Bu, yaktığınızdan daha fazla kalori almadığınız anlamına gelir. Bunu başarmak, düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir kombinasyonunu gerektirir.

    Aralıklı oruç beslenme tarzına geçişi kolaylaştıracak ipuçları #1

    16:8 yöntemi gibi aralıklı oruç özellikle popülerdir. 16 saatlik bir zaman aralığında hiç yemek yemiyorsunuz. Ancak kalan sekiz saatte normal şekilde yiyebilirsiniz. Sonuç olarak, bu, günde bir öğün atladığınız anlamına gelir. Çoğu uygulayıcı kahvaltıyı atlamayı yani ötelemeyi tercih eder. Ancak aralıklı oruç sadece kilo vermede başarı değil, aynı zamanda diğer sağlık yararları da vadediyor: Yağ metabolizmanız ısınır, kan şekeriniz yükselir ve tansiyonunuz düşer.

    Aralıklı oruç tutmaya nasıl başlanır?

    Fakat aralıklı oruç için iyi bir giriş nasıl bulunur? Sizin için bazı yararlı tavsiyeleri özetledik;

    1. Saatleri ve yemek planını belirleyin

    Oruç tutmaya başlamadan önce, sabit yemek zamanlarını önceden planlamalısınız. Sabahları büyük bir kahvaltı hayranı değilseniz, günün ilk öğününü atlamak mantıklıdır. Bu nedenle uygun yeme ritmi şöyle olacaktır:

    İlk öğün 12.00'de, son öğün 08.00'de

    Öte yandan, sabah kahvaltınızı kaçırmak istemiyorsanız, uygun bir zaman penceresi şöyle görünebilir:

    İlk yemek sabah 09.00'da, son yemek akşam 05.00'te

    İlk birkaç hafta için sabit bir yemek planı da yararlıdır, bu da belirli bir oruç rutini izlemenize izin verir ve aynı zamanda sebat etmeyi kolaylaştırır.

    2. Bol sıvı tüketin

    Her başlangıç ​​zordur  bu aynı zamanda 16:8 yöntemine başlamak için de geçerlidir. Bir öğünü atlamak, başlangıçta midenizin guruldamasına neden olabilir. Artan açlık hissini bastırmak için bol sıvı tüketmelisiniz. Durgun su ve şekersiz çay idealdir. İyi haber: Yaklaşık iki ila üç hafta sonra vücudunuz yeni diyete alışmış olacak.

    Aralıklı oruç beslenme tarzına geçişi kolaylaştıracak ipuçları #2

    3. Dengeli bir diyet yapın

    Prensipte aralıklı oruç sırasında her şeyi yiyebilirsiniz, ancak dengeli ve sağlıklı beslendiğinizden emin olmalısınız. Özellikle birkaç kilo vermek istiyorsanız. Bu nedenle meyve ve sebzeler, balık ve yumurta gibi protein açısından zengin besinler ve tam tahıllardan, yulaf ezmesinden ve baklagillerden elde edilen kompleks karbonhidratlar diyetinizden eksik olmamalıdır. Ne kadar işlenmemiş gıda tüketirseniz o kadar iyi!


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