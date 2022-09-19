Aralıklı oruç nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen ve sağlıklı beslenme trendleri arasına giren aralıklı oruç, vücuda birçok farklı fayda sağlıyor. Peki, aralıklı oruç nasıl yapılır, neler yenebilir?

Aralıklı oruç; kilo vermek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sindirim sürecini ve vücut atıklarının yönetimini desteklemek için çok değerli bir beslenme şeklidir. Günlük yaşama dahil edilmesi kolaydır, uyku/uyanıklık döngüsüne çok iyi uyum sağlar.

Aralıklı oruç, öğünleri düzenlemek, sindirim sistemini desteklemek ve gıda alımını günde 8 saatlik bir zaman dilimiyle sınırlamaktan oluşur. Bu, aşırı yeme riskini büyük ölçüde azaltır.

İlk başta açlık hissinin can sıkıcı olabileceği, boş mide hissinin iyi bir ruh hali içinde olmanıza engel oalbileceğini düşünebilirsiniz, ancak bunlar geçicidir. Farkına bile varmadan aralıklı oruca çoktan alışmış olursunuz ve aslında zihinsel olarak aç olduğunuzu anlarsınız.

Aralıklı oruca başladıktan sonra, sabahları çok daha dinlenmiş hissetmeye başlarsınız, çünkü vücudunuz gece boyunca yiyecekleri sindirmek için çalışmaz. Uyku kaliteniz artar ve çok daha hafif, enerjik ve neşeli hissederek uyanırsınız.

Aralıklı oruç nasıl yapılır?

Aralıklı oruç, akşam yemeği ve kahvaltı arasında 14 ila 16 saat arasında oruç tutmaktan oluşur. 12 saat gibi bir sürede etkili olmaya başlar ancak 16 saate kadar da ulaşabilir. Özellikle otofaji (beden başka bir şey olmadığında vücudun gerçekleştirdiği enerjiyi üretmek için metabolik atıkları yeniden kullanma süreci) sürecini artırmak için ideal olan 16 saat oruç tutmaktır, çünkü bu gıda alımını sadece 8 saate sınırlar.

Aralıklı oruç için akşam yemeği ve kahvaltı saatini ayarlayın, hafif bir akşam yemeği ve zengin bir kahvaltı yapın. 16 saat oruç tutmak için, örneğin akşam 7'de akşam yemeği ve sabah 11'de kahvaltı yapın.

Bu 14/16 saat boyunca sadece bol su, çay, kahve veya bitkisel içecekler için. İlaç veya takviye almanız gerekiyorsa, elbette alabilirsiniz.

Aralıklı orucun faydaları çoktur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda daha fazla enerji ve zihinsel keskinlik sağlar. Uyku kalitesini iyileştirir, insülin seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur.

Oruç sırasında vücudunuza toksinleri ve atıkları yönetmesine, kendini yenilemesine, birikmiş yağları yakmasına, ölü hücre, bakteri ve yiyecek artıkları gibi metabolik atıkları yok etmesine yardımcı olacaksınız. Tüm bunlar, kronik iltihabı ve dolayısıyla hastalıkları azaltır, tansiyonu iyileştirir ve bağırsak sağlığını güçlendirir.

Aralıklı oruçta ne yenir?

Katı yiyeceklerin yerine, arınmaya yardımcı olan sıvılara yer açmanız gerekecek. Örneğin, diyette asla eksik olmaması gereken arındırıcı, iltihap önleyici ve sindirimi destekleyen zencefil ve zerdeçal gibi baharatlara dayalı bir detoks sebze suyu hazırlayabilirsiniz.

İşte tarif:

- 2 litre su

- 2 havuç

- 6 kereviz sapı (biraz yapraklı)

- 1 doğranmış pırasa

- 1 elma

- Birkaç dal maydanoz

- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

- Yarım çay kaşığı zencefil

- Yarım çay kaşığı zerdeçal

- Limon

Yıkanmış ve doğranmış sebzelerle suyu kaynatın ve yarım saat pişirin. Süzün ve baharatları ekleyin. İçmeden önce içine yarım limonun suyunu sıkın. Bir termos içine dökebilir ve gün boyunca her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

Toksinlerden arınmak için zevkinize göre bitki çayları da hazırlayabilirsiniz. Akşamları, uykuyu destekleyen rahatlatıcı bir bitki çayı, örneğin çarkıfelekli bitki çayı veya papatya içebilirsiniz.

Aralıklı oruç herkes için uygun mu?

Bu tür oruç tutmanın hiçbir riski yoktur, ancak faydalarının ötesinde saplantıya dönüştürmemeniz gerekir. Çünkü diyetinizi iyileştirmek için bu sadece bir araçtır.

Ayrıca uygulamaya geçmeden önce sağlıklı, dengeli, sebze ve meyvelerin bol olduğu iyi bir beslenme düzenine uyulması tavsiye edilir.

Bunu her gün yapmanıza gerek olmadığını unutmayın örneğin hafta içi yapıp hafta sonu atlayabilirsiniz ya da başlamak için haftada üç gün yapabilirsiniz. Ne olursa olsun, kendinizi rahat tutun ve takıntıya kapılmayın.

Tabii ki, sağlıklı bir diyet artı haftanın belirli günleri aralıklı oruç artı fiziksel aktivite, hayatınızı iyileştirmenin sihirli formülüdür.