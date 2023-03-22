Aralıklı oruç nedir? Uzman diyetisyen Merve Altay, aralıklı oruç ile ilgili detaylı bilgileri 'Podcat' kanalında yayınlanan podcast'te anlattı. Aralıklı oruç, ne zaman ve nasıl yapılır? Detayları bu podcast'te.

2023 yılında yayın hayatına başlayan podcast kanalı "Podcat", birbirinden zengin içeriklerle dinleyicilerine ulaşıyor. Uzman diyetisyen Merve Altay, Podcat'te yaptığı "Diyet Rehberim" adlı programda beslenmeyle ilgili önemli tüyolar veriyor. Bu haftanın konusu ise; aralıklı oruç... Aralıklı oruç, doğru şekilde yapıldığında hem kilo vermenizi sağlar hem de sağlığınıza katkıda bulunur. Bu podcast bölümünü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz. BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN