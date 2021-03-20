Aristo diyeti nedir? Aristo diyeti nasıl yapılır, ilkeleri nelerdir?

Doğru yapıldığında hızla kilo verdiren Aristo diyetinin beslenme programı çiğ sebze ve meyvelerden oluşmaktadır. 8 ilkeye dayanan Aristo diyeti nedir, nasıl yapılır?

Diyetler, kilo problemi yaşayan insanların sık başvurduğu yöntemler arasında yer almaktadır. Geçici diyet uygulamaları, kilo vermenize yardımcı olsa da hızla eski kilonuza döndüğünüzü görmüşsünüzdür.

Aristo diyeti aslında, bir farkındalık kazanma çalışması olarak tanımlanabilir. Tam anlamıyla sıkı bir diyet olmayan bu diyetle kişiler; toksinlerden arınma, çeşitli meditasyonlar ile farkındalık kazanma, stresi uzaklaştırma gibi çalışmalar yapmaktadır.

Peki, kişilerin yaşam biçimlerini dönüştürmeyi hedefleyen Aristo diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte, Aristo diyeti yemek listesi.

ARİSTO DİYETİ NEDİR?

Daha çok kişinin yaşam biçimini dönüştürmeyi hedefleyen bir beslenme rutini olan Aristo beslenme programı, minimum 3 hafta boyunca uygulanmaktadır.

Aristo beslenme programının %80’inin çiğ sebze ve meyvelerden oluşuyor olması, diyetin en önemli özelliğidir. Kurallarını arınma üzerine belirleyen Aristo beslenme programı, üç tip arınma önermektedir.

Bedenini arındırma

Ruhunu arındırma

Zihnini arındırma

3 hafta boyunca uygulanan sağlıklı ve hafif beslenme programıyla üç yönlü bir arınma hedeflenmektedir. Önerdiği beslenme programıyla beyinde bulunan epifiz bezinin temizlenmesini sağlamakta ve böylece kişinin hormonlarını yeniden düzenlerken acıkma hissiyatını kısıtlamaya yardımcı olmaktadır.

ARİSTO DİYETİ İLKELERİ

İsmini felsefeci Aristo’dan alan Aristo zayıflama diyetinde dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar vardır.

Aristo beslenme programı, yeni ve soft bir beslenme düzeniyle yaşam tarzı oluşturmayı hedeflediği için kişinin yaşam koşullarını düzenleyecek 8 ilke belirlemektedir. Bu Aristo ilkeleri şu şekildedir:

Beden, ruh ve zihnin arındırması

Ana öğünlerin düzenli takip edilmesi

İşlenmiş gıdalardan ve glütenden uzak durulması

Bol miktarda sebze tüketilmesi, meyve tüketiminde ise az şekerli içeren meyvelerin seçilmesi ve küçük porsiyonlarda yenmesi

Haftada 2 gün olmak kaydıyla sebze ve meyve detoksu yaparak bağırsakların düzenlenmesi

Deniz yosunu, çin lahanası, vişne yaprağı, kereviz, şalgam yaprağı, kara lahana ve muz gibi besinlerin beslenme programından eksik edilmemesi

Saat 08:00’da kahvaltı, en geç 24:00’da uykuya geçilmesi

10 bardak suyun içilmesi ve günde en az 10 bin adımla hareketin sağlanması.

ARİSTO DİYETİ NASIL YAPILIR?

Doğru bir şekilde uygulanırsa, çok daha kolay kilo vermeyi sağlayan bu diyet programında, kişilerin duygu durumlarını kontrol altında bulundurması gerekmektedir. Duygu durumunda sürekli değişiklik yaşayan kişiler, kilo vermekte zorlanabilmektedir.

Aristo beslenme programında, 3 ana öğün ve 2 ara öğün beslenme şekli uygulanmaktadır. Diyetin temel koşulu, ana öğünlerin asla atlanmamasıdır.

Meyveler ve sebzeler çiğ tüketilmeli ve günde minimum 2,5 litre veya 10 bardak su içilmelidir. Gün içinde atılacak 10 bin adım kilo vermeyi kolaylaştıracağı için hareket, Aristo tipi diyette tavsiye edilmektedir.

Aristo diyeti, genel olarak şu kurallar çerçevesinde yapılmaktadır:

En geç sabah 08:00’da kahvaltı, 19.30’da da akşam yemeği yenmelidir. Arada geçen süre zarfı, vücudun sindirimi kolayca yapabilmesine ve vücudun arındırılmasına yardımcı olmkatadır.

Sabah kahvaltılarından yarım saat önce ılık su içilmesi önerilmektedir. Ilık suya 7-8 damla limon veya 1 çay kaşığı bal eklenirse, mide temizlenmekte ve yağ yakımı hızlanmaktadır.

Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde protein ağırlıklı beslenme programı önerilmektedir. Hiçbir öğünde hiçbir miktarda glüten tüketilmemesi önemlidir.

ARİSTO DİYETİ YASAK LİSTESİ

Glüten içeren besinlerin tüketilmesinin yasak olması, Aristo beslenme programının en katı kuralıdır. Aristo diyeti yasak listesi şu besinlerden oluşur: