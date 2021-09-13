Asbest nedir, nerelerde kullanılır? Aşı karşıtlarının 'asbest' iddiası

Aşı karşıtlarının "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" iddiası ile merak konusu olan asbest nedir ve nerelerde kullanılır araştırılıyor. Asbest maddesi hakkında bilgiler..

Aşı ve PCR testi karşıtları her gün yeni bir iddiayla gündeme geliyor.

Son olarak ortaya atılan ve sürüntü testleri ile maskelerin asbest gibi zararlı maddeler içerdiği iddiası tartışılıyor.

Beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifli yapıda bir mineral olan asbest nedir ve nerelerde kullanılır merak konusu. Aynı zamanda asbestin sağlığa zararlı olup olmadığı araştırılıyor.

Peki asbest nedir, nerelerde ve ne için kullanılır? İşte asbest hakkında bilgiler...

ASBEST NEDİR?

İsmi Yunanca’dan gelmektedir. Yunanca’da “a” olumsuzluk öneki iken “sbestos” kelimesi yok edilebilir, bastırılabilir anlamındadır. Asbest yok edilemez anlamındadır diyebiliriz.

Asbest, doğal olarak oluşan bir mineraldir. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir.

Eski zamanlarda ısı direnci, gerilme kuvveti ve yalıtım özellikleri nedeniyle kumaşın yapısına katılarak yangın koruyucu yeleklerden çimentonun yapısına katılarak ev izolasyonuna kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılmıştır. Bu özelliklerinin yanında çok toksik olması ve karsinojenik özelliği nedeniyle 50’den fazla ülkede kullanımının yasaklanmasına neden olmuştur.

ASBEST NERELERDE KULLANILIR?

- Tekstil endüstrisi (lifler, kumaşlar, ipler)

­- Çimento endüstrisi (saç, boru)

- İnşaat malzemeleri endüstrisi (çimento ürünlerinin işlenmesi)

- Kimya endüstrisi (boya dolgusu, dolgu materyalleri, sentetik reçine kompresyon kalıp materyalleri, termoplastikler, kauçuk ürünleri),

- İzolasyon endüstrisi (ısı, ses ve yangın izolasyonu)

­ - Kağıt endüstrisi (asbest kağıdı, karton), fren, debriyaj, balata üretimi

- Gemi yapımı ve vagon üretimi.

ASBESTİN SAĞLIĞA ZARARLARI

Asbest son derece kanserojen bir maddedir. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açar.

Asbestin neden olduğu hastalıkların bazıları, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi selim hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaralara neden olabilir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın kanserojen maddeler listesinde asbest 1. grupta sınıflandırılmıştır.

Asbest lifleri akciğer zarlarında yaraların oluşmasına ve akciğerin sertleşmesine neden olur ve bu hastalığa Asbestoz denir.