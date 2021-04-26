Aşı randevusu nasıl iptal edilir? MHRS aşı randevusu değiştirme ekranı

Koronavirüsle mücadelede aşılama tüm hızıyla devam ederken 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Aşı randevusuna gidemeyecek olanlar aşı randevusu nasıl iptal edilir sorusuna yanıt arıyor.

Geçitğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, özel saklama koşulları gerektiren BioNTech aşısı için randevusuna gelmeyenlerin, dozların çöpe atılarak ziyan olmasına neden olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun önüne geçmek için paylaşımlar yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Ancak hala endişe duyduğu için aşı olmak istemeyenler ya da herhangi bir nedenden dolayı aşı randevusuna gidemeyenler mevcut.

Tam da bu noktada aşı dozlarının ziyan olmasını engellemek için aşı randevunuzu iptal etmeniz ya da gidebileceğiniz bir zaman dilimine uygun olarak değiştirmeniz gerekiyor.

Peki, Aşı randevusu nasıl iptal edilir? İşte, MHRS aşı randevusu değiştirme ekranı...

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşların aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme imkanı bulunuyor.

Aldığınız Covid-19 aşı randevunuzu iptal edebilmek için;

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden Randevu Al bölümüne girin.

Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu Geçmişi kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

İptal etmek istediğiniz randevunuzun sağ tarafındaki İptal Et butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Randevularınızı akıllı telefon veya tabletinizden görüntüleyebilmek için MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda Randevu Geçmişi kısmına tıklayın.

İptal etmek istediğiniz randevunuzun alt kısmındaki İptal Et butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRME EKRANI





BAKAN KOCA'DAN AŞI RANDEVUSU HATIRLATMASI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.