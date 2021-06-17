Aşı sırası geldi: 35 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Bilim Kurulu toplantısının ardından müjdeyi veren Bakan Koca, 35 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren aşı olabileceğini açıkladı. Peki 35 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte adımlar...

Türkiye'de 37 milyona yakın vatandaş koronavirüse karşı aşı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı sırasına dair açıklamalarda bulundu.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, aşı sırası kimde sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Bakan Koca, aşı randevularının yeni bir gruba daha açıldığını duyurdu.

35 yaş ve üstü vatandaşlar 17 Haziran'dan itibaren randevularını alarak aşılarını olabilecek. Bu haberin akabinde, 35 yşa ve üstü aşı randevusu nasıl alınır sorusu da gündeme geldi.

35 yaş üzeri aşı olabilir mi? 35 yaş ne zaman aşı olacak? 35 yaş aşı randevusu gibi sorular araştırılıyor. İşte adım adım aşı randevusu alma yöntemleri..

35 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 17 Haziran Perşembe günü itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar için de aşı randevularının açılacağını belirtti.

Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden de kurtulduğumuz son yaz olacak. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm, son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.