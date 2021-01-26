Aşı sırası nasıl öğrenilir? Koronavirüs aşı tarihi nasıl sorgulanır? SMS ile aşı tarihi öğrenme..

Aşı sırası nasıl öğrenilir? Koronavirüs aşı tarihi nasıl sorgulanır? SMS ile aşı tarihi öğrenme..

Koronavirüs aşısını ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar aşı sıram geldi mi? sorusunu araştırıyor. Aşı sırasını kontrol etmek isteyenler, aşı sırası nasıl öğrenilir? merak ediyor.

Türkiye'de koronavirüs aşısı 1 milyon 300 binin üzerinde vatandaşa öncelik sırasına göre uygulandı.

İkinci doz aşıların gelmesiyle süreç hız kaybetmeden devam ederken, vatandaşlar aşı sıramı nasıl öğrenirim? sorusunu gündeme taşıdı.

Koronavirüs aşı sırasını sorgulamak için e-Nabız ve SMS yöntemi kullanılıyor.

Peki aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte SMS ile koronavirüs aşı sırası öğrenme...

KORONA AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs aşısı olmak için öncelikle e nabız hesabı olması gerekmektedir. E nabız hesabı oluşturduktan sonra e nabız hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

E nabız girişi yaptıktan sonra ana sayfada yer alan Covid-19 aşı durumu sekmesini tıklayın. Burada aşı öncelik durumunuzu görelebileceğiniz bir kısım yer almaktadır.

Koronavirüs aşısı için öncelikli gruplar arasında yer alıyorsanız korona randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilirsiniz.

Aile hekiminizden veya size en yakın aile hekimliği birimiden, tüm hastanelerden, (kamu, üniversite ve özel hastanelerden) korona aşı randevunuzu alabilirsiniz. İlgili seçimleri yaptıktan sonra korona aşı randevunuzu onaylayabilirsiniz.

Randevu bilginizi kısa mesaj ile telefonunuza gelecektir.

SMS İLE KORONAVİRÜS AŞISI SORGULAMA

Koronavirüs aşısını ne zaman olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar için kısa mesaj yolu sistemi de geliştirildi.

Aşı durumunuzu sorgulamak için AŞI yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranız boşluk TC kimlik seri numaranızın son 4 hanesini yazarak 2023'e mesaj atmanız gerekmektedir.

Örneğin AŞI 12345678901 5870



