Aşı sonrası kol ağrısı normal midir? Kol ağrısı/şişmesi durumunda yapılacaklar...

Türkiye'de koronavirüse karşı 34 milyondan fazla vatandaş aşı oldu. Aşı sonrası yaşanan yan etkiler, sıklıkla araştırılıyor. Peki aşı sonrası kol ağrısı ve şişmesi normal midir?

Türkiye'de risk ve yaş gruplarına göre aşı uygulamaları hız kesmeden devam ederken bir yandan da aşı sonrası oluşan yan etkiler merak konusu olmayı sürdürüyor.

34 milyondan fazla vatandaş, randevularını alarak aşı olurken, 40 yaş ve üstü vatandaşlar da randevularını almaya başladı. Akabinde en sık görülen etkilerden biri kol ağrısı ve şişmesine dair bilgiler merak edilir oldu.

Aşı sonrası kol ağrısı normal mi? Kol şişmesi durumunda ne yapılır? gibi sorular aşı olanların gündeminde yer alıyor. Hafif yan etki arasında sayılan kol şişmesi, kol ağrısı gibi durumlarda, uzmanlar tarafından endişe edilmesine gerek olmadığını belirtiyor.

İşte aşı sonrası kol ağrısı/şişmesi hakkında merak edilenler...

AŞI SONRASI KOL AĞRISI NORMAL Mİ?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.



Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir.

AŞI SONRASI KOL ŞİŞMESİ HALİNDE

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Covid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı.

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz.

Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.