Asıl tehlike tek taraflı baş ağrısı çıktı! Sebebi üzebilir... Baş ağrınız bir bütün şeklinde değil, sağ veya sol tarafta ise bilmeniz gerekenler var. İşte tek taraflı baş ağrısının sebepleri!

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Baş ağrısı, günümüzde en sık yaşanan sağlık problemleri arasındadır. Çoğunlukla masum olsa da, baş ağrısının sebepleri ciddi olabilir. Genellikle migren şiddetli baş ağrısına sebep olur. Yanı sıra, koku hassasiyeti, göz bozuklukları, enfeksiyonlar, damar tıkanıkları ve tümöre kadar giden sebepler sıralanabilir.

Baş ağrısının hangi kısımda olduğu da önemsenmelidir. Kafa tasınızın bütünü değil bir kısmında daha sık ağrı yaşıyorsanız, altında farklı sebepler yatabilir.

Özellikle tek taraflı baş ağrısı, yani sağ veya sol kısımda hissedilen ağrı kontrol edilmelidir.

İşte bazı olası sebepler...

Tek taraflı baş ağrısı sebepleri:

Sinüs enfeksiyonları, yüz ve başın bir tarafında ağrıya neden olabilir. Sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşur.

Cluster baş ağrısı, genellikle bir tarafı etkileyen ve şiddetli, yakıcı bir ağrıya neden olan nadir bir baş ağrısı türüdür. Bu ağrılar belirli bir dönemde sıklaşabilir.

Tek taraflı baş ağrısı, bazı başka sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir, örneğin migren ile ilişkili veya bazı nörolojik durumlar.

Temporal arterit, inflamatuar bir damar hastalığıdır ve sıklıkla başın bir tarafında şiddetli ağrıya neden olur.