Aşılamada rekor sayı: Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye'de COVID-19'la mücadele kapsamında aşı uygulamaları devam ediyor. Son 24 saatte yapılan aşı sayısı ise 1 milyonu aştı. Peki toplam kaç kişi aşı oldu? İşte aşılama sayısı...

Türkiye'de koronavirüs aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Risk ve yaş gruplarına göre uygulanan aşının anlık verileri ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

Son bir haftadır yaklaşık 450 bin civarında günlük aşı yapılırken, son 24 saatte yapılan aşı sayısı da 1 milyonu aşmış oldu.

Vatandaşlar aşı uygulamalarını yakından takip ederken, kaç kişi aşı oldu sorusu da akıllarda yerini aldı.

Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' yoğun ilgi görüyor. Peki Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte rakamlar...

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Bakanlık aynı zamanda hangi ilde kaç kişinin aşı olduğu bilgisi de düzenli olarak güncelliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." ifadelerini kullandı.

Buna göre, 16 Haziran 2021 itibariyle koronavirüs aşısı, 36 milyon 300 bin civarında kişiye uygulandı.