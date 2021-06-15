Aşılamada sayı 36 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 717 bin 463, ikinci doz aşı 13 milyon 920 bin 514 oldu.

TOPLAM DOZ MİKTARI 35 MİLYONU AŞTI

Böylece toplam doz miktarı, 35 milyon 611 bin 668 olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK UYGULANAN DOZ MİKTARI 1 MİLYONU AŞTI

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

BAKAN KOCA: 1 MİLYON DOZ HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günlük 1 milyon hedefine ulaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?"

3 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANAN DOZ MİKTARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179,

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

