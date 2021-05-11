Aşırı şeker tüketimi cinsel bozukluklara neden oluyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nda şeker tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Halim Hattat, aşırı tüketilen şekerin cinsel hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Ramazan Bayramı’na çok kısa bir süre kaldı. Bayramda tatlı tüketiminin arttığına dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, beraberinde gelişen şeker hastalığının neden olduğu cinsel sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Fazlam tüketilen şekerin, diyabete neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, 2009 yılı verilerine göre, dünya genelinde 300 milyon diyabet hastası bulunduğunu aktardı. Bu rakamın 2030 yılında 400 milyonu geçmesinin beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Hattat, Türkiye'de 3 buçuk milyon şeker hastası ve bir bu kadar daha ön-diyabet vakası olduğunun tahmin edildiğini ve şeker hastalığının görme kusurlarından, böbrek sorunlarına, kalp-damar rahatsızlıklarından, sinir sistemi problemlerine, sertleşme bozukluğuna kadar birçok sağlık problemine neden olabileceğini söyledi.

DAMARLARI VE SİNİRLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Şeker hastalığının iki ana sistemi olumsuz etkileyerek cinsel bozukluklara neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, cinsel bölgeye kan taşıyan damarların etkilendiğini belirterek, "Sertleşme işlevinde görev alan sinirler de hasar görebiliyor. Böylece diyabeti olan erkeklerin yüzde 50-70'i sertleşme sorununa yatkın hale geliyor. Diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu görülme riski diğerlerine göre 3 kat artıyor. Şeker hastalığı tanısı konulduktan yaklaşık 10 yıl sonra da hastaların yarısında sertleşme sorunu görülüyor." dedi. Hattat, şeker hastalığının ayrıca testosteron hormonunu da düşürebildiğini ve bu durumda cinsel isteksizliğe eşlik eden sertleşme probleminin görülebileceğini söyledi.

Tüm bunların yanında haz alamama problemlerinin de sıklaştığını ifade eden Prof. Dr. Hattat, "Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu riski arttığından, prostat enfeksiyonu riski de yükseliyor. Bunlar da idrar sorunlarına ve yine dolaylı olarak cinsel problemlere yol açıyor. Ayrıca, peniste eğrilme, bükülmeler, şekil bozuklukları, Peyroni hastalığı (penis eğriliği) ve ağrı da görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

Şeker hastalığının kalp rahatsızlıklarını tetiklyebildiğini kaydeden Prof. Dr. Hattat, cinsel bölgede kan damarları ve sinirler çok küçük olduğundan, yüksek şekerin yarattığı tahribatın büyük damar ve sinir sorunlarından önce bu bölgede ortaya çıkabildiğinin ve bunun da sağlık için önemli bir uyarı alarmı olduğunun altıı çizerek, "Şeker hastası olup, sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde kalp hastalıklarından ölüm oranı tam iki kat artıyor. Bu nedenle şu anda dünyada sertleşme sorunu yaşayan erkekler diyabet ve kalp hastalığı adayı sayılıyor” diye konuştu.

CİNSEL SORUNUN TİPİ VE NEDENİNE GÖRE TEDAVİ UYGULANIYOR

Şeker hastalığının etkilediği kişilere uygulanan tedavi yöntemlerini anlatan Prof. Dr. Hattat, şeker hastalığının hangi cinsel sorunlara yol açtığının anlaşılmasının tanı ve tedavide ilk adımı oluşturduğunu ve yaşam tarzı değişimleri ile diyabeti yüzde 40-50 oranında azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kan şekeri kontrolü, kötü beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi risklerin azaltılmasının cinsel sağlık için de koruyucu olduğunu ifade eden Hattat, "Daha sonra cinsel sorunun tipi ve nedenine göre bir tedavi uygulanıyor. Sertleşme ilaçları, enjeksiyonlar, şok dalga tedavisi, hormon yerine koyma tedavileri kullanılabiliyor. Çok ileri ve diğer tedavilere yanıt alınamayan vakalarda penis protezler de uygulanabiliyor. Özel şok dalgaları ile cinsel bölge damarları ve sinirlerinin yapısı iyileştiriliyor. Özellikle damar sorunları olan, diyabet-yüksek tansiyonu bulunan, sigara içen erkekler için cinsel bölge damar yapısının bu şekilde korunması ve geliştirilmesi uzun yıllar boyunca etkili bir sonuç veriyor” ifadelerini kullandı.

Şeker hastalığının sadece erkekleri değil kadınları da olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Hattat, kadınlarda cinsel uyarılmada zorlanma veya gecikme, orgazm problemi, cinsellikten alınan keyifte azalma gibi şikayetlere neden olabileceğini belirterek, "İlerleyen dönemde ağrı oluşabiliyor. Cinsellik keyif vermediği için istek azalabiliyor. Ayrıca diyabette vajinal enfeksiyonlar ve idrar yolu enfeksiyonları da sıklaşabiliyor. Hasta kendini yorgun ve halsiz hissediyorsa cinsellikten uzak durabiliyor. Genelde cinsel sorunlar kadınlarda psikolojik zannedildiğinden bu sorunların diyabetten kaynaklanabileceği akla gelmiyor. Hem hasta hem de partneri cinsellikte meydana gelen bu değişimden etkileniyor, hatta ilişki sorunları yaşamaya başlıyor." dedi.

Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulmasını öneren Hattat, kadınlardaki şeker hastalığında da kilo kontrolü, kan şekeri dengesi, düzenli egzersiz gibi hayat tarzı düzenlemeleri yapılmasının büyük önem taşıdığını, cinsel uyarılmayı kolaylaştıracak egzersizler, cinsel bölgeye kan akışını arttıracak destekler, kas çalışmaları ve birliktelik teknikleri verilebildiğini söyledi.