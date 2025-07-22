Aşırı sıcak havalarda hangi önlemleri almalıyız? İşte, dikkat edilmesi gerekenler...

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Aşırı sıcaklara karşı alınacak basit önlemlerle güneş çarpması, sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü gibi tehlikelerin önüne geçmek mümkün.

Sıcak hava dalgaları sadece rahatsızlık değil, aynı zamanda hayati riskler de taşıyabilir. Bu nedenle basit ama etkili tedbirlerle yaz aylarını daha sağlıklı ve güvenli geçirebilirsiniz.

İşte sıcak hava dalgalarına karşı almanız gereken önlemler...

- Vücudun susuz kalmaması için günde en az 2-2,5 litre su tüketin.

- 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaya özen gösterin.

- Pamuklu, terletmeyen kıyafetler giyin.

- Cildinizi UV ışınlarına karşı korumak için yüksek faktörlü güneş kremi sürün.

- Klima veya vantilatör bulunan alanlarda zaman geçirin.

- Yağlı ve sıcak yiyecekler yerine hafif ve sulu gıdaları tercih edin.

- Spor ya da ağır işler için sabah erken saatleri veya akşam serinliğini tercih edin.