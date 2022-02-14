Aşkla yükselen hormon: Oksitosin ve 6 faydası

İnsanın hayatı boyunca tadabileceği en tarifsiz duygu olan aşk, sadece kalbi değil beyni ve bedeni de esir alıyor. Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin, adeta içimize fırtınalar estiriyor.

Vücudumuzda, ruh sağlığımızda ve davranışlarımızdaki herhangi bir değişikliği, kolayca "hormonlar"a bağlayabiliriz.

Hormonlar vücudumuzdaki büyüme, gelişme, üreme, bazı metabolik olayların sağlanması ve vücudun sağlıklı olarak görev yapmasını sağlayan kimyasal habercilerdir.

Peki "Aşk hormonu" diye bir şey duydunuz mu...

Aşık olmak, ruhsal olduğu kadar fizyolojik değişimlere de yol açıyor.

İçinizde kelebekler uçması, yüreğinizin ağzınızda atması...

Aşk hormonu olarak bilinen "Oksitosin", aslında aşk sebep gösterildiği tüm davranış değişikliklerini açıklayabiliyor.

Peki Oksitosin nedir, ne gibi değişiklikler yaratır? İşte aşk hormonu hakkında bilmeniz gerekenler...

OKSİTOSİN NEDİR

Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezine gelen ve hipofiz bezinin arka bölümünden bazı uyarılar sonucu salgılanan protein yapıda bir hormondur.

İnsanlar oksitosin hormonunu "aşk hormonu" olarak adlandırıyor çünkü vücudumuz bu hormonu sevildiğimizde, kucaklaştığımızda, hayvanlarla iletişim kurduğumuzda, çocuklarımızla bağ kurduğumuzda ve yakın fiziksel temasta daha fazla üretiyor.

SADAKAT

Yeni araştırmalar, artmış oksitosinin potansiyel olarak cömertlik, affetme, güvenilirlik, sevinç ve güven duygularını da artırabileceğini düşündürmektedir.

Bizi dürüst tutarak ve başkalarına karşı olan şefkat ve empatiyi kolaylaştırarak, ilişkilerdeki sadakati ve tek eşliliği artırmaya yardımcı olduğu görünüyor.

CÖMERTLİK

Oksitosin hormonu yüksek olan insanların para ile ilgili konularda da seçimleri farklı oluyor. Yapılan bir araştırmada bir oksitosin dozu alan kişilerin yüzde 80'inin, almayan kişilere göre daha cömert olduğu tespit edildi.

SOSYALLİK

Oksitosin oranı arttıkça bir karakter bozukluğu olan iletişim eksikliği ve içe kapanma oranı gittikçe düşmektedir.

RAHAT UYKU

Stressiz durumlar oksitosin genelde beyine uykuya sevk eden uyarılarda bulunur. Oksitosin, stres hormonu olarak bilinen kortizol ile savaşır. Böylece rahatlamanızı ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

İYİLEŞME

Oksitosin hormonunun ltihap önleme özelliği bulunur ve bu özelliği vücuttaki yaraların iyileşme hızını da artırır.

KOLAY DOĞUM

Oksitosin hormonu, doğum esnasında doğum sürecini hızlandıran rahim kasılmalarını sağlayarak kolay bir doğum olmasını, doğum sonrasında ise memelerdeki süt kanallarının kasılmasını sağlayarak anne sütünün meme ucuna gelmesini sağlar.

OKSİTOSİN HORMONUNU ARTIRAN YİYECEKLER

Genel olarak A, B1, B2, B6 ve D vitamini içeren gıdaların oksitosin hormonu seviyesini artırdığını belirtmek mümkün. Beslenme yolu ile vücudundaki bu hormonu yükseltmek isteyenler bazı yiyecekleri düzenli olarak tüketmeyi tercih edebilir. Bu yiyecekleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: