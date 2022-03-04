Asla birlikte tüketilmemesi gereken yiyecekler ve ilaçlar

İlaçlarla etkileşime girebilen gıdalar, emilim oranlarını etkileyebilirken bazı durumlarda ilaçların etkisini değiştirip ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Diyetiniz ilaçların etkinliğini değiştirebilir. Sıcak bir içecek, içeceğiniz ilacın çalışma şeklini değiştirebilir ve muhtemelen sağlığınızı tehlikeye atabilir. Görünüşte zararsız olan tuz ve meyve suları da ilacın çalışma şeklini yavaşlatabilir veya değiştirebilir.

Gıda-ilaç etkileşimleri tipik olarak 3 farklı mekanizma türü aracılığıyla gerçekleşir. Gıda, ilaç emiliminin hızını ve kapsamını artırabildiği gibi emilim oranını ve kapsamını azaltabilir veya doğrudan bir farmakolojik etkiye sahip olabilir. Yani, ilaç metabolizmasını değiştirerek ilacın amacından farklı bir etki oluşturabilir. Gıdalar reçeteli ilaçları olduğu kadar reçetesiz satılan ilaçları da etkileyebilir.

İşte asla birlikte tüketmemeniz gereken yiyecekler ve ilaçlar.

ANTİBİYOTİKLER İLE ASİTLİ GIDALAR VE SÜT ÜRÜNLERİ

Kahve gibi yüksek kafein içerek asitli yiyecekler penisilin gibi antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Penisilin alıyorsanız, ilacı aldıktan bir saat önce veya iki saat sonra et, kümes hayvanları, kahve, mısır şurubu ve şeker içeren asidik ürünleri tüketin.

Süt ürünlerini de antibiyotiklerle aynı anda tüketmek etkinliklerini azaltır. Süt ürünleri tüketmek istiyorsanız bu antibiyotikleri almadan önce ve sonra iki saat bekleyin.

ANTİDEPRESANLAR İLE PEYNİR VE SOYA

Monoamin oksidaz inhibitörleri kullanıyorsanız peynir tüketmeyin. Depresyon ve anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için kullanılırlar ve olgun peynirlerde bulunan tiramin açısından zengin gıdalara tepki verebilirler. Peynir veya fermente veya asidik gıdalar gibi tiramin içeren gıdalarla monoamin oksidaz inhibitörlerini karıştırmak, tansiyonu tehlikeli seviyelere yükseltebilir.

Tiramin açısından zengin diğer yiyecekler arasında soya sosu, soya peyniri, miso, bakla, lahana turşusu, alkol, avokado, muz ve kuru üzüm bulunur.

KAN SULANDIRICILAR İLE BALIK YAĞI VE ISPANAK

Antikoagülanlar (kan sulandırıcılar) kan pıhtılarının oluşmasını engeller. Bazı gıdalar etkinliğini azaltırken bazıları pıhtılaşma süresini uzatır ve kanama riskini artırır.

Örneğin balık yağı kalp için sağlıklıdır, ancak aynı zamanda hafif bir kan pıhtılaşma etkisine sahiptir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve K vitamini içeren diğer yiyecekler pıhtılaşmayı artırabilir, bu nedenle kan sulandırıclar kullanırken ıspanak, brokoli, lahana, pancar ve lahanayı sınırlayın veya bunlardan kaçının.

KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜLER İLE GREYFURT VE PORTAKAL

Kolesterol düşürücü statinler kullanıyorsanız, sabah greyfurt yerine diğer meyveleri yiyin. Statin alırken aynı anda greyfurt suyu içmek ilacın vücutta birikmesine neden olur. Greyfurt, ilacın parçalanmasını yavaşlatarak daha yüksek seviyelere ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

Portakallar da benzer bir etkiye sahip olabilir. Karaciğer hasarı ve nadir durumlarda ciddi böbrek ve kas hasarı meydana gelebilir.

TANSİYON DÜŞÜRÜCÜLER İLE TUZ İKAMELERİ

Tansiyonunuzu düşürmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) alıyorsanız, sodyum yerine potasyum tuzları da kullanmamalısınız.

Çünkü ACE inhibitörleri vücudun potasyum tutmasına da neden olur. Bu, potansiyel olarak kardiyak aritmiye (ritim bozukluğu) yol açabilecek yüksek seviyelerde potasyum oluşturur.

HERHANGİ BİR İLAÇ İLE ALKOL

Alkol ilacın etkisini değiştirir. Statinler ile karaciğer hasarı riskini artırabilir, anksiyete ilaçları ile birlikte zihinsel ve motor fonksiyonları bozabilir, alerji ilaçları alırken mideyi tahriş edebilir ve beta blokerlerin (tansiyon ilaçları) etkisini arttırır.

Alkol, ilaçlarla birleştirebileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Antifungal ilaçlar (mantar ilaçalrı) alkolle şiddetli reaksiyona girer. Birlikte tüketilirse mide bulantısı, karın krampları, baş ağrısı ve ciltte kızarıklığa neden olabilir.

Tüm ilaçlar için alkolden uzak durmak en iyisidir.