Asla görmezden gelinmeyecek 10 tehlikeli mide ağrısı

Ani bir karın ağrısı asla görmezden gelinmemelidir. İşte mide ağrılarınızın basit bir kramptan çok daha ciddi ve tehlikeli olup olmadığını anlamanın yolları.

Stres, hamilelik ve hatta ilaçlar gibi birçok farklı faktör çeşitli mide ağrılarına neden olabilir ve mide ağrıları toplumda oldukça yaygındır.

"Mide ağrısı" ile genellikle karnın merkezinde ve üst kısmındaki ağrı kastedilir. Midenin bulunduğu yer gerçekten de bu bölgedir, ama ağrı sadece buradan kaynaklanmaz. Kalın bağırsağın bir kısmı midenin önünden geçer. Bu bölgede daha derinlerde pankreas da vardır. Bu nedenle hissedilen ağrı mideyle bağlantılı olabilir, aynı zamanda kolon veya pankreasla ve hatta daha nadiren safra kesesiyle ilgili bir sorunla da bağlantılı olabilir.

Çeşitli ağrıları mide bölgesine yayılarak kafa karışıklığına neden olabilir.

Mide ekşimesi

Özellikle büyük bir yemekten sonra, midede yanma hissine neden olan mide ağrılarıyla ortaya çıkar.

Olası nedenler: Reflü

Ne yapmalı: Mide ekşimesi için reçetesiz satılan bir ilaç kullanabilir ve ağır öğünlerden, özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durabilirsiniz. Bu mide ağrısı birkaç hafta devam ederse, doktorunuza danışın.

Kabızlık veya şişkinlik

Mide ağrısı ve gaz eşliğinde göbek çevresinde ve altında ağrıyla ortaya çıkar.

Olası nedenler: Kabızlık veya şişkinlik

Ne yapmalı: Kabızlık yaşıyorsanız, reçetesiz satılan müshil veya anti gaz ilaçları alabilirsiniz. Ayrıca yeterli sıvı alımına dikakt edin ve lif içeren gıdalar tüketin. Ağrı 2 haftadan fazla sürerse, doktorunuza danışın.

Apandisit

Özellikle göbek çevresinde ani ağrı ile karakterize mide ağrılarıdır. Bu ağrıya bulantı, ateş, kusma, iştahsızlık, bağırsak hareketinde zorluk veya karın kaslarının sertleşmesi eşlik edebilir.

Olası nedenler: Apandisit ve iltihaplanma

Ne yapmalı: Apandisit derhal tedavi edilmelidir, aksi takdirde apendiks yırtılabilir ve iltihaplı sıvıyı karnın diğer bölgelerine sızdırabilir. Karın kaslarının sertleşmesi, enfeksiyonun yayılmaya başladığının bir işaretidir.

Safra kesesi taşları veya safra kesesi iltihabı

Karnın sağ tarafında, karnın diğer bölgelerine veya sırta yayılabilen ani ağrı olarak kendini gösteren mide ağrılarıdır.

Olası nedenler: Safra kesesi taşları veya safra kesesi iltihabı

Ne yapmalı: Özellikle yağlı yiyecekler yedikten sonra ağrı devam ederse veya kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Bağırsak sorunları, idrar yolu enfeksiyonu veya pelvik inflamatuar hastalık

Kolon bozukluğu, idrar yolu enfeksiyonu veya pelvik inflamatuar hastalık ağrıları da göz ardı edilmemesi gereken bazı ağrılardır. Mide ağrısı veya her iki tarafa yayılan göbek altında ani ağrıyla ortaya çıkarlar.

Olası nedenler: Bağırsak bozukluğu, idrar yolu enfeksiyonu veya pelvik inflamatuar hastalık

Ne yapmalı: Ağrı artmaya devam ederse, mutlaka acile gidin. Vücuda iltihap yayılma riskini artıran bu yaygın enfeksiyonlara dikkat edin.

Böbrek taşları veya böbrek, mesane enfeksiyonları

Kasıktan aşağıya yayılan alt kaburgalarınızın yakınında ani, keskin bir mide ağrısı şeklinde ortaya çıkarlar.

Olası nedenler: Ağrıya ateş eşlik ediyorsa, böbrek veya mesanenin enfeksiyonu veya böbrek taşları.

Ne yapmalı: Su alımınızı artırın ve mutlaka bir uzmana başvurun. Çoğu böbrek taşı sonunda kendi kendine geçer, ancak nadir durumlarda ameliyat gereklidir. Ateşiniz varsa, doktorunuza danışın.

Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya divertikülit

Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya divertikülit mide ağrılarından bazılarıdır ve göz ardı edilmemelidir. Sol alt karın bölgesinde ani ağrı ve hassasiyet ile kendini gösterebilen, muhtemelen ateş, bulantı veya kusmanın eşlik ettiği mide ağrısı şeklinde ortaya çıkarlar.

Olası nedenler: Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya divertikülit.

Ne yapmalı: Kolonoskopi önerebilecek doktorunuza danışın. Uzun süreli tedavi gerekli olabilir.

Bağırsakta tıkanma veya kanama

İshal, kanlı ishal, dışkıda kan veya kusmanın eşlik ettiği ani ağrı olarak kendini gösterebilen sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır.

Olası nedenler: Bağırsakta bir tıkanıklık veya bağırsaktan gelen kanama.

Ne yapmalı: Bunlar iç kanamanın belirtileridir. Hemen hastaneye gidin.

Kronik hastalıklar

Mide ağrısı, ağrı veya hafif rahatsızlık yavaş yavaş gelir ve bazen ishal, kabızlık veya şişkinlik eşliğinde haftalarca veya aylarca uzar veya çoğalır.

Olası nedenler: Şişkinlik dahil belirtiler laktoz intoleransı, irritabl bağırsak sendromu, ülserler, gıda intoleransı, Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya çölyak hastalığı gibi kronik bir hastalıkla ilişkili olabilir.

Ne yapmalı: Belirtilerden şüpheleniyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.

Abdominal aort anevrizması

Özellikle sigara içen veya yüksek tansiyonu olan ileri yaştakilerde baş dönmesinin eşlik edebileceği mide ağrısı veya ani karın ağrısı şeklinde ortaya çıkar. Karnın alt kısmında veya sırtta ani ve şiddetli ağrı olarak görülür.

Olası nedenler: Abdominal aort anevrizması.

Ne yapmalı: Aortun genişlemesi ölümcül kanamalara neden olabilir. Hemen acil servise gidin.