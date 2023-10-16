Atatürk'ün önerisi! Her gün 1 bardak hardaliye içmek bakın ne işe yarıyor Hücreleri yenileyici ve sindirimi kolaylaştırıcı olan hardaliye, Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli içecek olarak önerilmiştir. Hardaliyeyi düzenli içmenin bilinmeyen faydalarını derledik.

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Sağlıklı bir hayatın yolu beslenmeden geçer. Tükettiğimiz yiyecekler ve içecekler vücudumuzun dirayetini etkiler.

Sağlık deposu olan içecekler, pek çok kişi tarafından sevilir. Sebze suları, smoothieler, meyve suları, detoks suları, pekmez, limon suyu gibi sayısız tarif içerek rahatsızlıklara fayda sağlamak mümkündür.

Bugün, sizlere pek bilinmeyen bir içeceğin sırrından bahsedeceğiz: Hardaliye...

Adı üstünde hardal içeriyor. Ancak üzüm suyunun hardal tohumu ile buluşmasıyla yapılıyor.

Atatürk bile o kadar çok severmiş ki, "milli içecek olsun" demiş.

Hardaliye, üzüm kabuğu ve çekirdeği ile ezildikten sonra, içine siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı ilave edilerek hazırlanan, kendine has hoş kokusu ve tadı olan, buruk içimli, alkolsüz, geleneksel içecektir. İlave su ve şeker içermez. Üzümün has suyundan elde edilir.

Sadece 1 bardak hardaliye, yetişkin bir insanın günlük enerji ihtiyacının %4'ünü karşılar.

Hardaliye içmenin faydaları

Hardaliye, koyu renkli üzümlerden yapılır. Meyvelerin rengi ne kadar koyu ise, o kadar çok fenol içeriyor demektir. Fenollerin çok olması da antioksidan etkisinin fazla olduğunu gösterir.

Hardaliye, ham maddesi olan üzümün bileşiminde bulunan polifenoller sayesinde kolesterol ve tansiyon düşürücü

İçeriğindeki asit bakterisi sayesinde antimikrobiyal özellik kazanan hardaliye, vücudu mikrobik hastalıklardan ve bunlara bağlı enfeksiyonlardan korur.