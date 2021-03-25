Atkins diyeti nedir, nasıl yapılır? Atkins diyeti hakkında bilinmesi gerekenler..

Kilo vermek isteyenlerin başvurduğu diyet çeşitlerinden biri olan Atkins, adını Amerikalı Doktor Robert Atkins'ten alıyor. Peki düşük karbonhidratlı Atkins diyeti nedir, nasıl yapılır?

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle pandemi sürecinde kilo alanların diyet telaşı başladı. Çeşitli yöntemler deneyerek fazla kilolarındna kurtulmak isteyenler, düşük karbonhidratlı diyet listelerini tercih ediyor.

Son zamanlarda araştırmalarla da desteklenen Atkins diyeti, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Karbonhidratı düşürüp yağı ve proteini artıran bir diyet olan Atkins nasıl yapılır sorusu merak ediliyor.

İşte denemeden önce Atkins diyeti hakkında bilmeniz gerekenler..

ATKİNS DİYETİ NEDİR?

Atkins diyeti, 1972 yılında diyetle ilgili en çok satan kitapları yazan Dr. Robert C. Atkins adında bir doktor tarafından keşfedildi. O zamandan beri, tüm dünyada popüler olmuş ve bu konu üzerine pek çok kitap yazılmıştır.

Dr. Atkins’e göre bireylerin kilo almasının ana sebebi, rafine karbonhidratların özellikle sofra şekerinin, yüksek fruktozlu mısır şurubunun ve beyaz unun tüketilmesidir.

Atkins Diyeti ‘nin amacı karbonhidratlardan kaçınarak ve insülin seviyelerini kontrol altında tutarak kilo kaybını sağlamaktır. Bu diyeti uygulayan bireyler diledikleri kadar çok yağ ve protein tüketebilmektedir.

Atkins Diyeti dört temel prensibe sahiptir. Diyeti uygulayan bireylerin geçireceği süreçler şu şekildedir:

Kilo kaybı

Kilo kaybının korunması

İyi sağlık seviyelerine ulaşılması

Hastalıkların önlenmesi için kalıcı temellerin atılması

ATKİNS DİYETİ NASIL YAPILIR?

Atkins Diyeti dört basamaktan oluşmaktadır. Kilo hedeflerinize bağlı olarak ilk üç basamaktan birinden başlanabileceği söylenmektedir. ( Soru İşareti ? )

1.AŞAMA

Bu katı süreçte diyetinizden neredeyse bütün karbonhidratları çıkarmanız gerekmektedir. Çoğunluğu sebzelerden gelecek şekilde, günde net 20 gram karbonhidrat tüketimi gerçekleştirilebilmektedir.

Beslenme piramidinde önerilen günlük kalori alımınızın %55-60’ının karbonhidratlardan gelmesi sisteminin tersi olarak bu basamakta oran %10’dur.

Kuşkonmaz, brokoli, kereviz, salatalık, yeşil fasulye ve biber gibi “astar” sebzeler olarak adlandırılan sebzeler, günlük net karbonhidrat miktarınızın 10-12 gramını oluşturmalıdır.

Her öğünde balık, istiridye, kümes hayvanları, yumurta ve peynir gibi protein kaynakları bulunması gerekmektedir. Yağ tüketiminizi kısıtlamanız gerekmemektedir.

Bir çok meyveyi, şekerli besini, ekmeği, makarnayı, tahıl ürünlerini ve alkolü bu basamakta tüketemezsiniz. Bu süreçte, günde 8 bardak su tüketilmesi gerekmektedir.

Kilo kaybınıza da bağlı olarak, bu basamakta en az iki hafta kalmanız gerekmektedir.

2.AŞAMA

Bu süreçte, sebzeler olarak minimum 12-15 gram net karbonhidrat almaya devam etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda eklenti şeker içeren besinleri diyetinizden uzak tutmaya devam etmelisiniz.

Kilo vermeye devam etme durumunuza bağlı olarak yavaşça diyetinize besin değeri yüksek olan, daha fazla sebze ve orman meyveleri gibi karbonhidrat kaynakları ve yağlı tohumlar ekleyebilirsiniz.

Bu basamakta ideal kilonuzdan yaklaşık olarak 4.5 kg uzak olana kadar kalmanız gerekmektedir.

3.AŞAMA

Bu süreçte yiyebileceğiniz besin çeşitliliğini kademeli olarak arttırabilirsiniz. Diyetinize meyveler, nişastalı sebzeler ve tam tahıl grubundan karbonhidratlar ekleyebilirsiniz.

Kilo vermeniz durmadığı sürece diyetinize her hafta 10 gram kadar karbonhidrat ekleyebilirsiniz fakat kilo kaybınız durursa karbonhidrat ekleme işlemini de durdurmanız gerekmektedir.

Bu basamakta hedeflediğiniz vücut ağırlığına gelene kadar kalmanız gerekmektedir.

4. AŞAMA

Bu basamağa hedef kilonuza ulaştığınız zaman geçebilirsiniz ve bu kilonuzu korumak için hayat boyu bu şekilde beslenmeye devam etmeniz gerekmektedir.

ATKİNS DİYETİNDE NE YENİR/NE YENMEZ?

Yenilmesi gerekenler:

Etler: Dana eti, kuzu eti, tavuk, pastırma ve diğerleri.

Yağlı balık ve deniz ürünleri: Somon, alabalık, sardalya vb.

Yumurta: En sağlıklı yumurtalar Omega-3’ü zenginleştirilmiş olanlardır.

Düşük karbonhidratlı sebzeler: Lahana, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve diğerleri.

Tam yağlı süt: Tereyağı, peynir, krema, tam yağlı yoğurt.

Kuruyemiş: Badem, ceviz, ayçiçeği çekirdeği vs.

Sağlıklı yağlar: Sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado yağı.

Yenilmemesi gerekenler:

Şeker: Alkolsüz içecekler, meyve suları, kek, şekerleme, dondurma vb.

Tahıllar: Buğday, çavdar, arpa, pirinç.

Bitkisel yağlar: Soya yağı, mısırözü yağı, pamuk tohumu yağı, kanola yağı ve diğerleri.

Trans yağlar

Nişastalar: Patates, tatlı patates

Baklagiller: Mercimek, nohut vb.

Yüksek karbonhidratlı gıdalar: Havuç, şalgam vb.

Yüksek karbonhidratlı meyveler: Muz, elma, portakal, armut, üzüm

Diyet çeşitlerinin en sağlıklısı kendi yaşam tarzınıza göre uzman doktora danışarak uygulanandır.