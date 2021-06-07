Atom bombasına direnen tek bitki: Mabet ağacı yaprağı ve faydaları

Ülkemizde “Mabet Ağacı” olarak da bilinen ginkgo biloba ağacı, Hiroşima felaketinde sağ kalan tek bitki türü olarak bilinirken ismi kadar sağlığa olan faydaları ile de dikkat çekiyor.

Ana vatanı Orta ve Doğu Çin olan Mabet ağacı bin yıl kadar uzun süre yaşayabiliyor.

Atom bombasına maruz kalan Hiroşima’da, sağ kalan tek bitki türü olarak bilinen Mabet ağacının faydaları da saymakla bitmiyor.

Ağaç Türkiye’de birkaç ilde AR-GE çalışmaları ile yetiştirilmeye çalışıldı. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı ‘Beyin ağacı’ olarak da anılıyor.

Tarihi 200 milyon yıl öncesine dayanan Mabet ağacının günümüzde hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmuyor. Sadece yaprakları tüketilen Mabet ağacının kalp damar rahatsızlıklarından beyin gelişimine kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

MABET AĞACI YAPRAĞI NEDİR

Mabet ağacı yaprağı, Çin menşeili bir yapraktır. Bu yaprak genel olarak demleme usulü ile tüketilir. Yaşı kaynatılarak da kullanılabilir ama kurusunu demleyip içmek daha fayda gösterir. Kapsülleri de mevcuttur.

Mabet ağacı ginkgo biloba ismiyle de bilinir. Bu yaprağın faydaları şunlardır. Algı yönetimini sağlar, zihinsel yorgunluğu alır. Kulak çınlamasına, vertigo hastalığına fayda gösterir.

Vücudun kendisini toplamasını sağlar. B12 ihtiyacı bu yaprakla giderilebilir. Kalp damar rahatsızlıklarında kullanılır.

Türkiye’de de 1800’lü yıllarda İstanbul taraflarında kent ormanında yetiştirilmeye başlanmıştır. 40 gramlık paketlerde satışını yapıla mabet ağacı yaprağının fiyatı ise aktarlarda 15 lira civarında.

MABET AĞACI YAPRAĞI FAYDALARI

Öksürük ve balgam tedavisinde fayda sağlar.

Beyin ödemini azaltır.

Unutkanlığa iyi gelir.

Beyne giden kan akımını arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde fayda sağlar.

Tiroid bezinin düzenli çalışmasını sağlar.

Enerji verir.

Vücut dayanıklılığını arttrır.

Vitiligo hastalığını durdurur.

Kan şekerini dengeler.

kıl kurdunun dışarı atılmasına yardımcı olur.

Zihni açar ve öğrenme yeteneğini arttırır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kan yapıcı özelliğe sahiptir.

Kemoterapinin etkilerini azaltır.

Kulak çınlaması tedavisinde fayda sağlayabilir.

Sigara, radyasyon ve hava kirliliği gibi radikallerin hücreler üzerindeki tahribatını engeller.

Bunama belirtilerini azaltır.

Felç sonrası iyileşmeyi hızlandırır.

İşitme kaybını azaltır

Göz sağlığına faydalıdır.

MABET AĞACI ÇAYI TARİFİ

Mabet ağacı yaprağı çayının yapımı oldukça basittir. İsterseniz marketten alınan mabet ağacı bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de mabet ağacı bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken şey ise mabet ağacı çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.





