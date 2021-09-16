Avokadonun 15 harika faydası

Diyetinize ekleyebileceğiniz en eksiksiz ve faydalı meyvelerden biri olan avokadonun tüm faydalarını ve tüketirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları araştırdık...

Avokado, diyetimizde bulunan en eksiksiz ve faydalı meyvelerden biridir. Özellikleri nedeniyle tüketimi şiddetle tavsiye edilir. Henüz diyetinize dahil etmediyseniz, size bunu yapmaya başlamanız için birçok neden sunacağız. Sahip olduğu birçok faydaya şaşıracaksınız...

Avokado tropikal ve Akdeniz sıcaklıklarına sahip bir iklimde yetişir. En eksiksiz ve sağlıklı meyvelerden biri olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, ondan en iyi şekilde yararlanmak için diyetinize dahil etmek büyük fayda sağlayacaktır.

Çoğu meyve çoğunlukla karbonhidratlardan oluşurken, avokadonun çoğu sağlıklı yağlardan oluşur, onu benzersiz yapan da budur.

AVOKADONUN 15 HARİKA FAYDASI

Avokado, yüksek yağ içeriği ve vitamin gibi fitokimyasallar açısından zengin, tropikal bir meyvedir. Ayrıca güçlü antioksidan etkisi olan E vitamini, polifenoller, karotenoidler ve lutein içerir.

Avokadonun öne çıkan 15 faydasına birlikte göz atalım:

1. Avokado inanılmaz derecede besleyicidir

Avokadolar yüksek besin değerine sahiptir ve iyi tadı ve dokusu nedeniyle her türlü tarife kolayca eklenebilir. Avokado, C Vitamini, Potasyum, B5 Vitamini gibi 20 farklı vitamin ve mineral dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir ve diğer meyvelerin yanı sıra sağlık özellikleri nedeniyle genellikle bir süper gıda olarak anılır.

2. Avokado, muzdan daha fazla potasyum içerir

Avokado potasyum bakımından zengindir, birkaç çalışma, yüksek potasyum alımının kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan tansiyonu düşürme ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

3. Avokado, kalp dostu tekli doymamış yağ asitleriyle doludur

Avokado yüksek yağlı bir besindir, bu yağların çoğu oleik asittir. Oleik asit, aynı zamanda zeytinyağındaki ana bileşen olan ve kalp dostu olan bir yağ asididir.

4. Avokado lif açısından zengindir

Lif, avokadoda nispeten büyük miktarlarda bulunan başka bir besin maddesidir ve zayıflamaya yardımcı olabilen ve kan şekeri artışlarını azaltabilen bitki maddesidir.

5. Avokado, gözleri koruyabilen güçlü antioksidanlar içerir

Avokado, diğer gıdalardan antioksidanların emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kendisi de antioksidan sağlar. Buna göz sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan lutein ve zeaksantin adı verilen antioksidanlar da dahildir.

6. Avokado kanseri önlemeye yardımcı olabilir

Avokadonun kanseri önlemede ve kemoterapinin insan lenfositleri üzerindeki yan etkilerini azaltmada faydalı olabileceğine dair kanıtlar vardır. Avokado özütünün prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engelleyebileceği de gösterilmiştir.

7. Artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir

Artrit batı ülkelerinde yaygın bir sorundur. Birçok artrit türü vardır ve bunlar genellikle kronik problemlerdir. Birden fazla çalışma, avokado özlerinin, osteoartrit adı verilen kemiklerdeki artrit semptomlarını azaltabileceğini göstermiştir.

8. Avokado yemek kilo vermenize yardımcı olabilir

Avokadonun kilo verme dostu bir gıda olduğuna dair kanıtlar vardır. Avokadoları diyete dahil etmek, doğal olarak daha az kalori almamıza yardımcı olabilir, lif oranı yüksektir ve karbonhidrat oranı çok düşüktür, bunlar zayıflamaya yardımcı olan iki özelliktir.

9. Avokado yiyen insanlar daha sağlıklı olma eğilimindedir

Çok daha yüksek bir besin alımı, kalp hastalığı ve diyabet için önemli bir risk faktörü olan bir grup semptom olan metabolik sendroma sahip olma riskini azaltır.

10. Avokadoyu diyete dahil etmek kolaydır

Avokadolar sadece sağlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda her türlü yiyecekle de birlikte tüketilebilirler. Kremsi bir dokuya sahiptirler ve birçok malzemeyle iyi karışırlar. Kilo vermeye yardımcı ve kalp dostu bir dokunuş için tariflerinize avokado ekleyebilirsiniz.

11. Astımı rahatlatır

Bağışıklık sistemini koruyan başta C vitamini olmak üzere vitamin ve mineraller açısından zengin olan avokado, astımı ve astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

12. Kepeğin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur

Kepek, kafa derisindeki döküntülerdir, bu nedenle kuru kepeğe neden olan yağ olabilir. Dökülen parçacıkları gidermek için avokadolu maskeler önerilir. Ancak yağlı saçlarda ters etki yapabileceği için pek tavsiye edilmez.

13. Cildin gençleşmesine yardımcı olur

Vücut tarafından kolajen üretimini teşvik ettiği için avokadolar cildin gençleşmesine yardımcı olabilir. Aynı şekilde serbest radikaller gibi cilt yaşlanmasına neden olan patojenlerle savaşır ve cilt yaşlanmasıyla mücadelede yardımcı olur.

14. Fetüs gelişimini destekler

Avokadolar, folik asit içerir. Bu nedenle hamile kadınların tüketmesi önerilir. Fetüste omurilikte ve beyinde gelişebilecek kusurların önlenmesine yardımcı olur.

15. Yüksek omega 3 sağlar

Yüksek omega 3 yağ içeriği, özellikle kardiyovasküler hastalıkları olan kişiler için faydalıdır, çünkü bu yağlar kandaki kolesterol ve trigliserit seviyelerini normalleştirmeye ve düzenlemeye yardımcı olur. Çalışmalar ayrıca omega 3 yağ asitlerinin damarlarda trombozu ve kan pıhtılarını önlediğini göstermiştir. Bu yüzden güçlü bir anti-trombotiktir. Ayrıca aritmiyi önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda anti-inflamatuardır ve damarların iç katmanlarının fibrozunu önler. Avokadonun içerdiği omega 3'ün, vücutta hastalıklara neden olabilen zararlı yağların birikmesini önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

AVOKADO BESİN DEĞERLERİ

Bunlar bir avokadonun yaklaşık yarısı (68 gram) için besin değerleridir:

Kalori: 114 kcal

Diyet lifi: 6 gr

Toplam şeker: 0.2 g

Potasyum: 345 mg

Sodyum: 5.5 mg

Magnezyum: 19,5 mg

A vitamini: 43 mikrogram

E vitamini: 1.3 mg

K vitamini: 14 μg

B6 vitamini: 0,2 mg

Tekli doymamış yağ asitleri: 6.7 g

Genel olarak, avokado oldukça fazla potasyum, diyet lifi ve yağ içerir. Avokadonun neredeyse üçte ikisi (yüzde 71) tek başına tekli doymamış yağ asitleridir. Diğer bir deyişle LDL'yi (kötü kolesterolü) düşürdüğü ve HDL'yi (iyi kolesterolü) artırdığı gösterilen iyi yağlardır.

AVOKADO YEMENİN EN İYİ YOLLARI

Avokadonun tariflerde sınırı yok. Avokadoların tostlara eklendiğini, salatalara katıldığını veya smoothie'lerde karıştırıldığını görmeye alışık olsak da, püre haline getirilmiş avokado kreması ve avokado dondurması bile görmek mümkündür. Bu çok yönlü meyve, çorbalar, salatalar, soslar, tatlılar, smoothie'ler ve kahvaltıya ek olarak, hatta tek başına tuz ve karabiber serperek hemen hemen her şeyle inanılmaz derecede iyi gider.

Her çeşit salatada, makarna ve pilavdakullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir seçenek olduğunu göreceksiniz. Sandviç veya hamburger yapmak için, sizi şaşırtacak hafif bir lezzet arıyorsanız avokadolar harikadır.

Krema yapmak için de çok uygundur, kabak ile karıştırabilir hatta tek başlarına da kullanılabilir. Tatlılarda puding, cupcake yapmak için kullanabilirsiniz.