Avustralya'da Alzheimer tedavisi için umut: Klinik deneyleri başladı

Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nde, Alzheimer tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen UltraThera adlı yeni bir ultrason cihazının test edildiği belirtildi.

Alzheimer hastalığının tedavisine ilişkin çalışmalar sürüyor…

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nde Alzheimer hastalarının tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandı.

Çalışmanın klinik deneylerine başlandı. Enstitüde geliştirilen UltraThera adlı yeni bir ultrason cihazının test edildiği belirtildi.

AA’nın haberine göre; çalışma ekibinin, cihazla nöromodülasyon etkisi elde ederek Alzheimer hastalarının beynindeki sinir aktivitesini ve genel beyin fonksiyonunu değiştirmeyi amaçladığı aktarıldı.

“İlk hasta ilk dört tedaviyi gördü; sağlıklı ve iyi görünüyor”

Bu işlemin, Alzheimer hastalığının bazı semptomlarını iyileştirmesinin beklendiği kaydedildi. Enstitü Profesörü Jürgen Götz, tedavi yönteminin insanlar üzerinde denenmeye başladığını söyledi.

"Güvenlik denemesi bittikten sonra tedavinin tesirleri üzerine denemelere başlayacağız." diyen Götz, yaklaşık 12 hastayı kapsayan denemelerde ilk 4 hastaya iki haftada bir 4 kere tedavi uygulanacağını aktararak "İlk hasta ilk dört tedaviyi gördü; sağlıklı ve iyi görünüyor." diye konuştu.

Ultrason, hafıza fonksiyonlarını geri getirebilir

Alzheimer için henüz etkili bir tedavi olmadığının altını çizen Götz, “Bu nedenle gelecekte hastalığı ultrasonla tedavi edebilme potansiyeli son derece faydalı." açıklamasında bulundu.

Götz, çalışmanın 2015’te yayımlanan, ultrasonun hafıza fonksiyonlarını geri getirebileceğine dair öncü bir araştırmayı takip ettiğini söyledi.