Ayak altına tuzlu limon sürüp uyuyun, bakın neler oluyor... Limonun insan vücuduna hem tüketmekle hem de haricen kullanımıyla sayısız faydası bulunuyor. Özellikle uyumadan önce ayak topukları limonla ovalamak bakın ne mucizelere vesile oluyor...

Dört mevsim tezgahları sarı renkle süsleyen limon, başta salatalar olmak üzere yemeklerin aromasıdır. Limon gerek kabuklarıyla, gerek suyuyla inanılmaz bir lezzet sağlarken, sağlık açısından da mucizelere kapı aralıyor.

Yüksek C vitamini ile hatrı sayılan limon, haricen kullanımıyla da birçok derde deva oluyor.

Limon suyunun faydaları, aç karna limon suyu içmek, limonun sağlığa yararları gibi başlıklara ek olarak, limonu ayak topuklarına sürenler de gördükleri etki karşısında şaşırıyor.

Ayak altları ve topuklar, hastalıkların tedavisinde vücudun en kritik noktalarından birisidir.

Uyumadan önce topuklara tuzlu limon sürüp ovalamak, bakın ne işe yarıyor...

Topuk ve ayakların emiş gücü yüksek olduğu için bu bölgelere sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır.

Limonu ayak altına sürmek, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir.

Bir limonu ikiye bölüp tuza batırın ve ayak altlarınızı topuklarınızla birlikte ovalayın. Hem peeling etkisi gösterecek, hem de enfeksiyon ve toksinlerden arınmaya yardımcı olacaktır.