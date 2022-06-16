Ayak kokusunun 10 nedeni ve kötü kokuya karşı doğal çözümler

Genellikle aşırı terleme ile bağlantılı olan kötü ayak kokusu, diyabetten cıva zehirlenmesine kadar birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. İşte ayak kokusunun yaygın nedenleri ve doğal çözümler.

Mantarların varlığı; aşırı terleme, uygun olmayan ayakkabı kullanımı, stres, hormonal bozukluklar ve hatta kötü beslenme kötü ayak kokusuna neden olabilir, ancak ayak kokusu kaçınılmaz değildir.

Ayaklar terleyebilir ve hoş olmayan bir kokuya neden olabilir. Bu çok doğal bir olgudur. Ayaklar vücudun en çok terleyen bölgeleri arasında yer aldığı için terlemenin çorap ve ayakkabıların içinde kalması normaldir. Terin kendisi o kadar kötü kokmaz. Ancak, çoraplarda ve ayakkabılarda ter kaldığında, mantar ve bakterilerin çoğalmasına uygun sıcak ve nemli bir ortam sağlar. Ayaklarda hoş olmayan kokuya neden olan bu ter, mantar, bakteri birleşimidir.

Kötü ayak kokusunun 10 nedeni

Kötü kokan ayaklar ciddi bir şeyi göstermeyebilir, ancak kokuyu etkili bir şekilde tedavi etmek için sorunun kaynağını bulmak gerekir.

İşte ayakların kötü kokmasına neden olan en yaygın durumlar.

Aşırı terleme

Ayak kokusunun en yaygın nedenlerinden biri hiperhidroz, yani aşırı terlemedir. Ayaklar terlediğinde, bakteri ve mantarlar büyüyebilir ve hoş olmayan kokulara neden olabilir. Özellikle yaz aylarında bu durum daha da kötüleşir.

Kötü hijyen

Ayaklarınızı yıkamıyorsanız, sık duş almıyorsanız veya terle ıslanmış çoraplarınızı hemen değişmiyorsanız kötü ayak kokusu yaşayabilirsiniz. Kötü hijyen alışkanlıklarını değiştirerek bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Ayaklarınızı daha sık yıkamak sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

Sporcu ayağı

Sporcu ayağı, genellikle spor salonu soyunma odaları ile ilişkili bir mantar enfeksiyonudur. Enfeksiyona neden olan mantar olan trikofiton, zeminlerde ve giysilerde bulunur. Özellikle duşlar ve halka açık yüzme havuzları gibi sıcak ve nemli ortamlarda yaşar. Bu mantar ayağın üst tabakasını etkiler ve hoş olmayan bir kokuya neden olabilir.

Aşırı kahve tüketimi

Aşırı kahve tüketimi çok fazla terlemeye neden olabilir. Bu terleme ayaklarda da kendisini gösterir. Sadece tüketiminizi azaltmak sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

Menopoz

Hormonal değişiklikler nedeniyle perimenopoz (menopoza geçiş) ve menopoza genellikle aşırı terleme eşlik eder. Ve ayak bölgesinde sık sık terlemeniz oldukça doğaldır. Ayak hijyenini korumak kötü kokuyu uzak tutabilir.

Cıva zehirlenmesi

Ayak kokusunun çok yaygın bir nedeni olmasa da baş dönmesi ve çift görme gibi belirtiler ayak kokusuna eşlik ediyorsa cıva zehirlenmesi riski yüksektir. Çok fazla deniz ürünü tüketmek, cıva zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biridir.

Stres

Stres çok fazla terlemenize neden oluyorsa, kötü ayak kokusu yaşayabilirsiniz. Stres ve anksiyetenin her ikisi de terlemeye neden olabilir, bu da ayaklara yayılabilir ve kötü bir kokuya neden olabilir.

Diyabet

Diyabetin bazı komplikasyonları kötü bir ayak kokusuna yol açabilir. Kronik yüksek şeker seviyeleri zamanla ayaklardaki sinirlere zarar verebilir ve bir his kaybına neden olarak çeşitli kesikler ve yaralanmaları hissetmenize engel olabilir. Bu ciddi bir sorundur, çünkü bu yaraların orada olduğunu bilmiyorsanız, onları tedavi edemezsiniz ve tedavi edilmemiş yaralar hızla enfekte olabilir. Bu yaralar ayakların kötü kokmasına yol açabilir.

Hipertiroidi

Terleyen ve kötü kokan ayaklar hipertiroidizmin bir işareti olabilir. Hipertiroidizm, aşırı aktif tiroid anlamına gelir. Hijyen alışkanlıklarınızı değiştirmenize rağmen kötü ayak kokunuz devam ediyorsa, altta yatan tiroid problemleri gibi sorunlar için bir uzmana başvurun.

Bakteri birikimi

Aşırı terleme ve kötü hijyen, kötü bir ayak kokusuna yol açabilecek bakteri birikimine neden olabilir.

Ayak kokusuna karşı doğal çözümler

Aşırı terleme ve ayak kokusunu önlemenin en iyi yolu iyi hijyen alışkanlıklarıdır. Ayaklarınızı düzenli olarak, gerektiğinde günde bir veya iki kez yıkayın. Ayaklarınızı duşta hızlı bir şekilde yıkamak yerine ılık suda yıkamayı alışkanlık haline getirin. Antibakteriyel bir sabun veya hafif bir temizleyici kullanın.

Ayaklarınızı yumuşak bir havluyla iyice kurutun, ayak parmakları arasındaki bölgelere özellikle dikkat edin. Her zaman temiz çoraplar giyin ve günde en az bir veya iki kez değiştirin. Ayaklarınızın nefes almasını sağlamak için pamuk gibi doğal çorapları tercih edin. Mikropları yok etmek için çorapları yüksek sıcaklıklarda yıkayın. Çoraplar ıslanırsa, hemen değiştirin.

Ayağınıza uyan ve çok sıkı olmayan ayakkabılar seçin. Ayakkabıları çok hasar gördüklerinde veya nem belirtileri gösterdiklerinde değiştirin. Ayakkabılarınız nemli veya ıslaksa, kullanımlar arasında kurumasını bekleyin. Bu, koku sorununu hafifletebilir.

Epsom tuz banyosu nemi gidermeye ve ter bezlerini kapatmaya yardımcı olabilir. Yarım bardak Epsom tuzunu büyük bir tepside sıcak suyla karıştırın ve ayaklarınızı 10 ila 20 dakika bekletin.

Tere eğilimli bölgelere ince bir seyreltilmiş çay ağacı yağı da uygulamayabilirsiniz. Çay ağacı yağı, kullanımdan sonraki birkaç gün içinde size istenen sonuçları verebilir.

Karbonat pH üzerinde bir etkiye sahiptir, terin asitliğini ve mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltır. Su ile seyrelterek ve bu karışımla ayakları ıslatılarak, saç kurutma makinesi ile ovmadan, kurutularak kullanabilirsiniz. Ayakkabıların içine de 2 çay kaşığı kadar karbonat dökebilirsiniz.

Beyaz sirkenin terlemeyi önleyici etkisi vardır. Bir kapta sıcak su içinde iki bardak beyaz sirke ile ayak banyosu yapabilirsiniz. Ayaklarınızı 15 dakika bekletin, ardından kurumaya bırakın.