Zayıf kan dolaşımından tip 2 diyabete kadar, ayaklarınızda gözlemlenebilen durumlar birçok sağlık sorununun habercisi olabilir. İşte ayaklarınızın sağlığınız hakkında gösterdiği 10 şey.

Bazı insanlar peeling veya düzenli pedikür gibi şeyler yaparak ayaklarına harika bir şekilde bakarlar. Ancak bazılarımız, tamamen ihmal ederler. Ayaklarınızı incelemek isteyebileceğiniz bazı çok ikna edici nedenler vardır. Ayaklar aslında vücudunuzun geri kalanında gizlenen birçok hastalık belirtisi veya tıbbi durumu gösterebilir.

Ayaklarınız size genel sağlık durumunuz hakkında çok şey söyleyebilir veya sizi altta yatan sağlık sorunları konusunda uyarabilir. Aayak ağrısından uyuşma gibi daha ciddi semptomlara kadar, ayaklarınız genellikle vücudunuzun herhangi bir yerinden önce hastalık belirtileri gösterir.

Öyleyse, ayaklarınıza bir göz atın ve daha büyük problemlerle ilgili bu semptomlardan herhangi birini yaşayıp yaşamadığınızı kontrol edin. İşte ayaklarınızın sağlığınız hakkında gösterdiği 10 şey.

KURU AYAKLAR

Çoğumuzun daha önce topuklarında çatlaklar veya ayklarında kuruluklar olmuştur. Ancak, her zaman onlara sahipseniz, bu, daha ciddi bir şeyin işareti olabilir. Kuru cilt ve özellikle ayak derisinde kalınlaşma, tiroid sorunlarının belirtileridir.

Unutmayın, tiroidle bağlantılı onlarca belirti vardır. Kuru ve pul pul dökülen ayaklarınızın bunlardan biri olabileceğini düşünüyorsanız, bir doktora görünün.

TÜY DÖKÜLMELERİ

Kel ayak parmağı terimi oldukça komik gelebilir, ancak ayak parmaklarınızdaki tüyleri kaybetmek aslında endişelenmeniz gereken bir şeydir. Parmak uçlarındaki tüyler erkeklerde daha belirgindir, ancak kadınların parmak uçlarında da ince tüyler vardır. Ayaklarınızdaki ve bacaklarınızdaki kıl ve tüy dökülmeleri, periferik arter hastalığının bir işareti olabilir. Periferik arter hastalığı, damar tıkanmalarının dolaşım sorunlarına neden olduğu ve ciddi durumlarda uzuv kaybına neden olabilen bir durumdur.

İYİLEŞMEYEN YARALAR

İyileşmekte zorlanan bir kesik veya yara çok rahatsız edici ve başlangıçta düşündüğünüzden daha fazla güçten düşürücü olabilir. Ve daha da önemlisi, diyabet belirtisi olabilir. Diyabetin neden olduğu zayıf kan dolaşımı, daha zor bir yara iyileşmesine neden olur. Elbette ayaklarınızın üzerinde olmak sorunu daha da kötüleştirir çünkü ayaklarımız kan kaynağından çok uzaktadır.

Diyabetli kişilerin yaklaşık yüzde 15'inin ayaklarının altında açık yara oluşur. İnsülin kullanan kişiler, şeker hastalığını diğer ilaçlar ve diyetle yönetenlere göre daha fazla risk altındadır.

ŞİŞMİŞ AYAK BAŞPARMAĞI

Ayak başparmağınızın şişmesi nedeniyle ayakkabınızı giymekte sorun mu yaşıyorsunuz? Bu, gut hastalığının sık görülen belirtisidir. Gutun ilk semptomu genellikle genişlemiş ve ağrılı ayak başparmağıdır. Gut, eklemlerinizde biriken ürat kristallerinin neden olduğu bir artrit türüdür. Bu genellikle kırmızı et veya alkollü içecekler gibi belirli yiyeceklerin tüketilmesiyle tetiklenir.

TIRNAKLARDA KIRMIZI ÇİZGİLER

Hiç ayak tırnaklarınızın altında küçük kırmızı çizgiler fark ettiniz mi? Bu küçük lekelenmeler, genellikle küçük dış yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkar ancak bunun dışında sebepleri de olabilir. Bu sebeplerden en yaygın olanları lupus ve kalp kapakçıkları enfeksiyonlarıdır.

TIRNAKLARDA ÇUKUR OLUŞUMU

Tırnaklarınızda çukurlaşma veya yüzeyde çukurlar oluşuyorsa, dikkat etmeniz gereken birkaç nokta olabilir. Bu sadece ayakkabınızdan kaynaklanıyor olabilir, ancak cilt hastalıklarıyla ilgili de olabilir. Ayak parmaklarında çukurlaşma, sedef hastalığı, egzama ve hatta alopesinin belirtileri olabilir

Sedef hastalığının diğer belirtileri arasında tırnaklarınızda renk değişikliği, ufalanma, gevşeme, kalınlaşma veya yatay çizgiler bulunur. Tırnak sedef hastalığına aşina olan profesyoneller tarafından düzenli manikür ve pedikür yaptırmak, tırnaklarınızın görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

UYUŞMA

Ayaklarınızda kalıcı bir 'karıncalanma' hissi olması periferik nöropatinin bir işareti olabilir. Diyabetli kişiler, ayaklarda başlayan ve kademeli olarak bacaklara doğru ilerleyen sinir hasarı olan diyabetik nöropati geliştirme riski altındadır. Altta yatan durumu tedavi etmek, uyuşukluğun kendi kendine geçmesini sağlayabilir. Her iki ayakta da uyuşma hissederseniz derhal tıbbi yardım alın.

KALIN, SARI TIRNAKLAR

Ayak tırnaklarınızdan biri veya daha fazlası kalınlaşmaya, rengini değiştirmeye veya ciltten ayrılmaya başlarsa, mantar enfeksiyonunuz olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan otoimmün hastalıkları olan kişilerin mantar enfeksiyonları geliştirme riski daha yüksektir. Bazı ilaçlar da mantar enfeksiyonu geliştirme riskinizi artırabilir.

SERT VEYA AĞRILI EKLEMLER

Ağrıyan parmak eklemleri, bir eklem hastalığının işareti olabilir. Romatoid artrit tipik olarak ellerin ve ayakların küçük eklemlerinde başlar ve hareket sırasında ağrıya ve eklemde hassasiyete neden olur. Ayak veya el eklemlerinizde kalıcı ağrı veya şişlik varsa, zaman kaybetmeden doktorunuza başvurun.

AYAĞIN ÖN KISMINI KALDIRAMAMA

Ayağınızın ön kısmını kaldıramama düşük ayak sendromu olarak adlandırılır ve ayağı kaldıran kasların felç veya zayıflığından kaynaklanır. Bu durum, nörodejeneratif bozukluklar, multipl skleroz, felç, serebral palsi, çocuk felci, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) veya diğer kas veya sinir bozuklukları gibi bir dizi altta yatan bozukluğa işaret edebilir. Altta yatan durumu tedavi etmek durumu iyileştirebilir.