Ayrana zencefil rendelemek mucize çıktı

Türk mutfağının vazgeçilmez içeceği olan ayran, hem serinletici hem de sindirime yardımcı özelliğiyle bilinir.

Ancak son dönemde ayranın içine eklenen küçük bir dokunuş, faydalarını katlıyor: taze zencefil rendesi.

Zencefil, yüzyıllardır bağışıklık güçlendirici ve mide dostu etkileriyle kullanılan güçlü bir baharat.

Ayranla birleştiğinde ise ortaya hem lezzetli hem de şifa dolu bir karışım çıkıyor.

İşte, inanılmaz faydaları...

Zencefil, mideyi yatıştırırken ayranın probiyotik etkisiyle sindirimi kolaylaştırır.

İkili, özellikle soğuk algınlığına karşı vücudu korur.

Zencefilli ayran, gaz ve hazımsızlık sorunlarına doğal çözüm sunar. Özellikle yaz aylarında serinletici etkisi artar.

Ayran sayesinde sıvı ve mineral dengesi sağlanırken, zencefil metabolizmayı canlandırır.

Bir bardak taze ayranın içine yarım çay kaşığı kadar taze rendelenmiş zencefil ekleyip karıştırmanız yeterli.

İsteğe göre içine birkaç nane yaprağı da ilave edebilirsiniz.