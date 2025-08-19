Az su içmek hangi hastalıklara yol açıyor? İşte susuzluğun vücuda zararları...

Su, insan hayatı için oksijen kadar hayati bir öneme sahip. Ancak günümüzde pek çok kişi yoğun yaşam temposu içinde yeterli su tüketimini ihmal ediyor.

Susuzluk hissi çoğu zaman önemsenmese de uzmanlara göre bu durum vücutta ciddi sağlık sorunlarının başlamasına neden olabiliyor.

Yeterli su içmemek yalnızca basit bir halsizlik ya da cilt kuruluğu ile sınırlı kalmıyor; böbrek rahatsızlıklarından sindirim problemlerine, bağışıklık zayıflığından kalp-damar hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa zemin hazırlıyor.

Peki, az su içmenin vücuda verdiği zararlar neler? İşte merak edilenler...

Az su içmenin zararları;

- Yetersiz su tüketimi böbrek taşı ve böbrek yetmezliği riskini artırır.

- Susuz kalan cilt kurur, elastikiyetini kaybeder ve erken yaşlanma belirtileri görülür.

- Vücudun savunma mekanizması zayıflar, hastalıklara yakalanma riski artar.

- Beynin büyük kısmı sudan oluştuğu için su eksikliği baş ağrısı, halsizlik ve odaklanma sorununa yol açar.

- Sindirim sistemi düzenli çalışmaz ve kabızlık sorunu ortaya çıkar.

- Kan yoğunluğu artar, dolaşım zorlaşır ve kalp-damar hastalıkları riski yükselir.