Azı karar çoğu zarar! Fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar veren 12 besin

Hemen hemen hepimiz, sağlıklı olan bir besin için ‘ne kadar çok yersem o kadar faydalı’ diye düşünüyoruz. Ancak gerçek böyle değil. Fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar veren besinleri derledik.

Uzmanlar tarafından sağlık deposu olduğu belirtilen besinleri fazla tükettiğinizde bir şey olmayacağını düşünenlerden misiniz? Eğer öyleyse çok büyük bir yanılgı içerisinde olduğunuzu belirtelim.

Birçoğumuz, konu meyve ve sebzeler olduğunda dilediğimiz kadar yiyebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak işler hiç de böyle ilerlemiyor!

Sağlıklı olarak bilinen bazı yiyecekleri gerektiğinden fazla tüketmek, vücudumuzda bazı problemlerin baş göstermesine neden olabiliyor. Bu nedenle büyüklerimizin de dediği gibi her şeyi tadında bırakmak şart.

Neredeyse her besin için bu kural geçerli olsa da en çok dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik. Bu besinler hakkında gerçekleri öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte yerken porsiyonlarımıza dikkat etmemiz gereken 12 sağlıklı besin...

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, kan şekerini normalin altına düşürebileceğinden diyabet hastaları için oldukça tehlikelidir.

Kanı incelttiği de bilinen yaban mersininin bazı ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Bu nedenle bu meyveyi tüketmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

Ayrıca yaban mersini, bol miktarda K vitamini içerdiğinden nefes darlığına ve düzensiz solunuma yol açabilir. Uzmanlar, günde maksimum bir su bardağı yaban mersini tüketmenin sağlıklı olacağını belirtiyor.

MUZ

Muz, tıpkı şeker gibi diş minesine zarar veren bakteriler üretir. Bu nedenle aşırı muz tüketimi, diş çürümesine neden olabilir. Tabii muzdaki şeker miktarının daha seyrek olduğunu bilmenizde fayda var.

Ayrıca olgun muzlar, migreni tetikleyen ‘tiramin’ bakımından zengin olduğundan baş ağrısına neden olabilir. Uzmanlar, bu gibi problemlerle karşılaşmamak için günde maksimum 2 muz tüketmek gerektiğini belirtiyor.

BROKOLİ

Brokoli, tiroid hormonlarının aşırı üretimine neden olan tiyosiyanatlar içerir. Bu nedenle saç dökülmesi, şiş bir yüz gibi başka sonuçlarla karşılaşmanız kaçılmazdır.

Ayrıca fazla brokoli tüketimi, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve deri döküntüleri gibi problemlere yol alabilir. Bu nedenle uzmanlar, günde 4 tabaktan fazla brokoli tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

PEYNİR

Peynir çeşitleri, bol miktarda doymuş yağ içerdiğinden peyniri büyük porsiyonlar halinde tüketmek, kalp hastalığı riskinizi artırır.

Ayrıca peynir yerken salınan kolesistokinin hormonu, mide ekşimesine neden olabilir.

YULAF

Fazla yulaf tüketimi, şişkinlik ve bağırsak problemlerini beraberinde getirir. Yapılan çalışmalar, diyet lifi alımının azaltılması, kabızlık sorunun ortadan kaldıracağını kanıtlamıştır.

Bunun yanı sıra sık sık yulaf tüketmek, kalsiyum, magnezyum ve çinko emilimini sınırlar. Kilo vermeye çalışıyorsanız yulaf tüketimi konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

PİRİNÇ

Pirincin lezzeti dillere destan. Ancak lezzetli olmasına rağmen vitamin ve mineral açısından zengin değildir. Gerektiğinden fazla pirinç tüketmeniz, vücudunuz için yararlı olan diğer vitaminleri almanıza engel olur.

Bunun yanı sıra pirincin insülin seviyesini artırdığı bilinmektedir. En önemlisi ise pirinç, yüksek arsenik seviyesine sahip olduğundan zihinsel performansınızın azalmasına neden olabilir.

TARÇIN

Antioksidan bakımından zengin olan tarçının birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinir. Ancak sağlık için zararlı olabilecek düzeyde kumarin içerir.

Günlük kumarin alımı, vücut ağırlığının kg'ı başına 0.1 mg'dır. Bundan daha fazla tüketmek karaciğer toksisitesine ve kansere neden olabileceğinden tarçın tüketimine dikkat etmekte fayda var.

CİĞER

Ciğer bol miktarda A vitamini içerir. A vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğundan vücudumuzda depolanır. Gerektiğinden fazla A vitamini almak, görme sorunları, kemik ağrısı, bulantı ve kusma gibi problemlere neden olabilir.

KIRMIZI ET

Çok fazla kırmızı et tüketiminin gut hastalığına yol açtığını zaten birçoğumuz biliyoruz. Kırmızı et bunun yanı sıra kötü kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olur ve kalp sağlığını tehlikeye atar.

Ayrıca böbrek taşı geliştirme oranını artırdığı için fazla yenilmemesi gerektiğini unutmayın.

ÇAY

Çok fazla çay tüketimi, sindirim sorunlarının yanında uykusuzluk ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir. Dişleri sarartması da cabası tabii.

KAHVE

Her kahve fincanı, yaklaşık 80 ile 120 mg kafein içerir. Günlük 400 mg kafein alımının güvenli olduğu düşünülmektedir.

Ancak 500-600 mg'dan fazla kafein tüketimi, sinir sistemini zorlayabilir, uykusuzluk, sinirlilik, mide krampları, kalp çarpıntısı ve kas spazmlarına neden olabilir.

LİMON SUYU

Limon suyu, mide astarını tahriş ederek büyük sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda diş minesini yıpratıp dişte lekeler bırakır. Ayrıca vücutta demir depoladığı bilinen limon suyu, sindirim bozukluklarına sebep olabilir.