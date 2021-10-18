B12 vitamini eksikliğinin 5 işareti

Dünya nüfusunun yüzde 20'si B12 vitamininin kalıcı eksikliği ile yaşıyor ve yüzde 40'ının ise risk altında olduğu tahmin ediliyor. İşte B12 vitamininin önemi ve eksiklik belirtileri.

B12 vitamininin temel işlevi DNA'nın yapısında bir tür enerji merkezi görmesidir. B12 vitamini ayrıca sinir sistemi ve kan hücrelerinin sağlığını korur, kaslara ve organlara oksijen verir ve metabolizmayı düzenler.

B12, herkesin sağlığı için en önemli vitaminlerden biridir. Her şeyden önce, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, RNA ve DNA, amino asitler ve proteinlerin sentezi için gereklidir.

B12 vitamini eksikliği enerjiyi azaltabilir, ruh halini kötüleştirebilir, depresyona yol açabilir ve metabolizmayı bozabilir. Çoğu zaman, vitamin eksikliği veganlarda, vejeteryanlarda ve bağırsak sorunları olan kişilerde (bağırsakların kronik iltihabı veya irritabl bağırsak sendromu) görülür. Çölyak hastalığı (glüten intoleransı) ve mide ekşimesi olan kişiler yüksek risk altındadır, ilaçlar mide suyu üretimini bloke eder ve yiyeceklerden B12 emilimini bozar.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 5 BELİRTİSİ

Hayvansal gıdalardan faydalı B12 vitamini elde etmek kolaydır. Bunun için düzenli olarak yağlı balık, et, kümes hayvanları yemek ve süt ürünleri ve yumurtaları unutmamak önemlidir. Dana karaciğeri, uskumru ve dana eti özellikle B12 vitamini açısından zengindir.

İşte B12 vitamini eksikliğine işaret eden belirtiler:

Farklı Bilgileri Unutmak

B12 vitamini eksikliği, sinirsel bağlantıların durumunu ve beyne oksijen verme sürecini bozar. Zamanla, bir kişi bilincinin hafifçe bozulduğunu hissetmeye başlar ve sıradan şeyleri daha sık unutmaya başladığını fark eder. Başlangıçta örneğin, apartman kapısını kapattı mı, telefonunu hangi cebine koydu gibi küçük şeyler unutulabilir.

Bu semptomlar oldukça hızlı ilerleyebilir ve geri döndürülemez hale gelebilir. Bazı insanlarda bu durum bunama ve Alzheimer hastalığına yol açar.

Yemeğin Tadını Tam Alamamak

Dildeki sinir uçlarının durumu da vücuttaki B12 vitamini miktarına bağlıdır. Bir eksiklik, tat tomurcuklarının beklendiği gibi çalışmayı bırakmasına yol açacaktır. Vitamin eksikliği şiddetliyse, alıcılar baharatlı yiyecekleri bile tanımayabilir.

Bacaklarda Zayıflık Hissi

B12 vitamini eksikliği, kişinin bacaklarda zayıflık hissetmesine ve parmaklarda hafif bir karıncalanma hissine neden olabilir. Bu tür rahatsızlıkların düzenli tekrarlamalarını görmezden gelirseniz, kronik hale gelebilirler.

Sık Sık Baş Dönmesi

B12 vitamini eksikliği omuriliğin işleyişini olumsuz etkiler. Bu, baş dönmesine ve hatta bayılmaya neden olur. Düzenli olarak benzer semptomlarla karşılaşırsanız, durumu ağırlaştırmamak için acilen bir uzmana danışın.

Depresyon Hissi

Düşük B12 vitamini seviyeleri, serotonin ve dopamin gibi ruh hali için önemli olan hormonların üretimini olumsuz etkiler. Bu hormonların yetersiz üretimi, depresyonda gibi hissetmenize neden olabilir. Kendinizi sık sık makul olmayan bir şekilde kötü bir ruh hali içinde bulursanız, diyetinize dikkat edin ve doktorunuzla konuşun.

GÜNLÜK B12 VİTAMİNİ İHTİYACI

Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak, sağlıklı yetişkinler için önerilen günlük B12 vitamini alımı 3 mikrogramdır (mcg). Sağlıklı bir diyet izlenirse, sağlıklı yetişkinlerde B12 vitamini eksikliği görülmesi nadirdir, ancak normal diyetin artık yeterli vitamin sağlamadığı gerçeği ve günlük hayattaki sürekli stres ile yetersiz B12 vitamini durumu meydana gelebilir.

Bu durumda B12 vitamini eksikliğini önlemek için takviye önerilir. B12 vitamini eksikliği tespit edilirse, lütfen doktorunuza danışın ve tedavi seçeneklerini tartışın. Hamile ve emzikli kadınların daha fazla B12 vitaminine ihtiyacı vardır. Önerilen günlük alım miktarı 3.5-4 mcg B12 vitaminidir.

VEGANLAR RİSK ALTINDA

B12 vitamini ağırlıklı olarak et, karaciğer, yumurta ve balık gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunduğundan, bu gıdaları tüketmeyen veganlar ve vejetaryenler B12 vitamini eksikliği açısından risk altındadır. Bu tür bir diyetin birçok takipçisi özellikle tüketilen B12 vitamini miktarının dengesini izler.

İleri yaştaki insanlar genellikle gerekli miktarda almazlar. Zayıf hafıza, kararsız yürüyüş, kafa karışıklığı ilerlerse, B12 vitamini eksikliğinden şüphelenilebilir.

EN ÇOK B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Bitkisel gıdalardan B12 vitamini almak imkansızdır. Bir kişi vejeteryan veya vegan diyeti yapıyorsa, B12 vitaminini sentetik formlarda alması gerekir. Bir alternatif, B12'yi de içerecek olan multivitaminleri almak olabilir. Ancak bu durumda B12 vitamini daha az emilebilir (B12 vitamini demir veya bakır, C, E, B1 vitaminleri ile etkileşime girdiğinde yok olur) ve eksikliği kapatmak için yetersiz olabilir.

Vitamin küçük dozlarda faydalıdır, bir yetişkinin günde ortalama sadece 3 mcg B12 vitaminine ihtiyacı vardır.

İşte B12 vitamini bakımından zengin besinler:

1. Karaciğer

Et ürünlerinden en fazla B12 vitamini içeren karaciğerdir. Dana karaciğerinde 100 gr başına 70 mcg, hindi karaciğerinde 28 mcg, tavukta 16.5 mcg bulunur. Karaciğer B12 vitaminine ek olarak folik asit, demir, B9 vitamini ve diğer faydalı maddeleri içerir.

2. İstiridye

İstiridye mükemmel bir B12 vitamini kaynağıdır (100 gr ürün başına 16 mcg içerir. İstiridyeler ayrıca A, B, C, D vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir, iyot, bakır, sodyum, potasyum ve flor içerir.

3. Uskumru

100 gr pişmiş uskumru 19 mcg B12 vitamini içerir. Bitmiş Uskumru aryıca, cilt hücrelerinde nemi korumaya yardımcı olan omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir.

4. Yumurta

Yumurta, protein, kalsiyum, çinko dahil olmak üzere çeşitli besinlerin kaynağıdır. Bu süper besin, önerilen günlük B12 alımının yanı sıra A, B5, D, K ve E vitaminlerin bir kısmını (bir yumurta yaklaşık yüzde7) sağlayabilir. Fiziksel aktivite sırasında bir kişi yorgun hissediyorsa, egzersiz öncesi atıştırmalık bir ürün olarak yumurta tercih edebilir. Bu ürün sadece enerji artışı sağlayan bir vitamin deposu değildir, aynı zamanda kas fonksiyonunu iyileştirebilen protein de içerir.

5. Süt Ürünleri

Süt ve yoğurt da harika bir B12 vitamini kaynağıdır. 100 ml süt bu vitaminin günlük ihtiyacının yaklaşık yüzde 18'ini karşılayabilir.