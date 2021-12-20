B6 vitamini eksikliğinin 9 belirtisi

Nadir olsa da ruh hali değişimlerinden bağışıklığın zayıflamasına kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olabilen B6 vitamini eksikliğinin belirtilerini ve en iyi B6 kaynaklarını sıraladık.

B6 vitamini olarak bilinen piridoksin, 8 B vitamininden biridir. Bu element ilk olarak 1932 yılında keşfedilmiştir. Ancak buna rağmen günümüzde hala tam olarak anlaşılamamıştır.

Bugün bile araştırmacılar bu besinin yeni özelliklerini keşfediyorlar. Ortalama bir insanın diyeti, vücudun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar piridoksin içerir. Ancak bazı durumlarda eksiklikler yaşanılabilir. Çoğu zaman bir eksiklik, B12 ve B9 gibi bir vitamin eksikliği ile ilişkilidir.

B6 vitamini eksikliğine karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, sindirim sisteminin bozulması, otoimmün hastalıkların varlığı, kötü alışkanlıklar (alkolizm, sigara), gebelik ve vücutta aşırı yağ varlığı da neden olabilir.

B6 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 9 BELİRTİSİ

İnsan vücudu proteinlerin, yağların ve karbonhidratların emilimini ve işlenmesini iyileştiren 150'den fazla işlemi gerçekleştirmek için piridoksin kullanır. Ayrıca B6 vitamini, bağışıklık ve sinir sistemlerinin işleyişinde rol oynar.

Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, piridoksinin antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve iltihabı azaltabileceğini de göstermektedir. Bu, B6 vitamininin kronik hastalıkların, kanser ve kalp kası bozukluklarının gelişimini önlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.

İşte B6 vitamini eksikliğinin ana belirtileri:

Deri Döküntüleri

B6 vitamini eksikliği, şiddetli kaşıntıya eşlik eden seboreik dermatit adı verilen deri döküntülerinin ana nedenlerinden biridir. Çoğu zaman, bu tür döküntüler boyun, yüz ve göğüs bölgesini etkiler.

B6 vitamini eksikliği döküntüsünün ana nedeni, vücudun sağlıklı cildi korumak için gereken ana bileşik olan kolajen üretme yeteneğindeki azalmadır. Bu gibi durumlarda diyete B6 vitamini eklemek, rahatsızlığı ve kızarıklıkları hızla gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlarda, uzmanların tavsiyelerine göre günlük normal miktardan birkaç kat daha fazla takviye kullanılması gerekeceği unutulmamalıdır.

Çatlamış Dudaklar

B6 vitamini eksikliğine cheilosis gibi bir hastalık da eşlik edebilir. Ağız köşelerinde cildin çatlaması ile dudakların kızarması ve şişmesi ile karakterizedir. Bazı durumlarda çatlaklar kanayabilir ve hatta iltihaplanabilir.

B6 vitamini eksikliğinin bu belirtisine şiddetli rahatsızlık eşlik eder. Bu gibi durumlarda, yemek yerken ve hatta konuşurken acı verici duyumlar ortaya çıkar.

B6 vitamini içeriği yüksek yiyecekleri diyete ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Ancak, cheilosis'in B9 ve B12 vitaminlerinin eksikliği, kuru veya rüzgarlı hava ve bir dizi başka faktör tarafından da tetiklenebileceğini unutmayın.

Dil Sağlığının Bozulması

B6 vitamini eksikliği olan kişilerde uzmanlar genellikle dilde kötüleşme görürler. Piridoksin eksikliği şişlik, ağrılı hisler, kızarıklık ve iltihaplanmaya yol açar. Bu durum glossit olarak bilinir.

Bu bozukluk yiyecekleri çiğneme, yutma ve konuşma ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bu sorun, B6 vitamini bakımından yüksek besinlerin tüketilmesiyle giderilir. Glossitin nedeninin folik asit ve B12 gibi diğer B vitaminlerinin eksikliği olabileceği de unutulmamalıdır.

Ruh Halinde Değişiklik

B6 vitamini eksikliği ruh halini olumsuz etkileyebilir. Bu mikro besin maddesindeki bir eksiklik kaygı, sinirlilik ve depresyonu tetikleyebilir. Bunun nedeni piridoksinin, kaygıyı azaltan ve zihinsel bozuklukların gelişmesini önleyen önemli hormonların (serotonin ve GABA) sentezinde yer almasıdır.

Bugün itibariyle uzmanlar, B6 vitamininin insanların psiko-duygusal durumu üzerindeki etkisi üzerine birçok çalışma yürütmüştür. Araştırmalarda, otizmli kişilerin yüzde 50'sinde diyete piridoksin eklenmesi davranış bozukluklarını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca bazı deneyler, 50 ila 80 miligram B6 vitamininin düzenli kullanımının, sinirlilik ve sık ruh hali değişimleri gibi bazı PMS belirtilerini etkili bir şekilde azalttığını göstermiştir.

Bağışıklığın Zayıflaması

Bağışıklık sisteminin yüksek düzeyde çalışması sağlığın anahtarıdır. Kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalığın gelişmesini önlemeye yardımcı olur. B6 vitamini de dahil olmak üzere besin eksiklikleri, zayıflamış bir bağışıklık sistemine yol açabilir.

B6 vitamini eksikliği, virüsler ve enfeksiyonlarla savaşmak için gerekli antikorların üretiminde azalmaya yol açabilir. Ayrıca B6 vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini düzenleyen ve vücudun enfeksiyonlara doğru tepki vermesini sağlayan beyaz kan hücrelerinin sentezinde azalmaya yol açar. Buna ek olarak B6 vitamini vücut tarafından beyaz kan hücrelerini kontrol eden interlökin-2 adı verilen bir protein yapmak için kullanılır.

Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi bozulur ve kendi kendini yok eder. Bu sorunu çözmek için uzmanlar, bazı durumlarda vücudun günlük ihtiyacını önemli ölçüde aşan miktarlarda B6 vitamini tüketimini önerebilir.

Aşırı Yorgunluk

B6 vitamini eksikliği sizi yorgun hissettirebilir. Bunun nedeni, bu elementin vücudun organlarına ve dokularına oksijen vermek için vücut tarafından kullanılan hemoglobin sentezinde yer almasıdır. Düşük hemoglobin seviyelerinin neden olduğu hücrelerde oksijen eksikliğine anemi denir. Bu hastalığa genellikle artan yorgunluk eşlik eder.

Uzuvlarda Karıncalanma ve Ağrı

Kandaki düşük B6 vitamini seviyeleri, periferik nöropati gibi bir hastalığın gelişimini tetikleyebilir. Uzuvlarda karıncalanma, şiddetli yanma ve ağrı eşlik eder. Bunun nedeni, hareketlerin koordinasyonunun bozulmasına ve yürüme zorluğuna da yol açabilen sinir hasarıdır.

Aşırı B6 vitamininin de nöropatiye neden olabileceğini unutulmamalıdır. Bu yüzden takviye kullanımına dikkat edilmelidir. Nöropati gelişimine B6 vitamini eksikliği neden olmuşsa, bu vitamin diyete eklenerek bu sorun çözülebilir. Bununla birlikte, aktif olmayan piridoksin formunun fazlalığı nedeniyle bir bozukluk gelişirse, sadece doğru tedaviyi reçete edebileceğinden bir uzmana danışmak gerekir.

Çeşitli Nöbetler

Nöbetler birçok faktörden kaynaklanabilir. Ancak bunlardan en yaygın olanı B6 vitamini eksikliğidir. Kanda yeterli miktarda bu element olmadan vücut, sakinleştirici etkisi olan gerekli miktarda GABA'yı üretemez. Bu da beyin hücrelerinin aşırı uyarılmasına yol açar.

Kas spazmları, kol ve bacaklardaki kasların istemsiz kasılması ve gözlerin seğirmesi gibi belirtiler beyin fonksiyonlarında bozulma ile ilişkilidir. Bazı durumlarda kas liflerinin hızlı kasılması bilinç kaybına bile yol açabilir.

Yetişkinlerde, B6 vitamini eksikliğinden kaynaklanan nöbetler çocuklardaki kadar yaygın değildir. Bununla birlikte, hamile kadınlar, alkol bağımlılığı olan kişiler, karaciğer hastalığı olan insanlar ve ilaç alan hastalar.diğerlerine göre B6 vitamini eksikliğine daha yatkındır.

Artan Homosistein Seviyeleri

Homosistein, protein işleme sırasında oluşan bir yan üründür. Kandaki hacminin fazlalığı genellikle B6, B9, B12 vitaminlerinin eksikliği ile ilişkilendirilir.

Kandaki normal homosistein seviyesinin fazlalığı kalp kası fonksiyon bozukluğu, Alzheimer hastalığı ve felç ataklarını tetikleyebilir. Bunun nedeni, bu maddenin yüksek seviyesinin kan damarlarına ve sinirlere verilen hasarın ana nedenlerinden biri olmasıdır.

Homosistein seviyeleri herhangi bir hastanede rutin kan testi ile kontrol edilebilir. Seviyelerin aşıldığı durumlarda B6, B9 ve B12 vitaminleri açısından yüksek besinlerin diyete dahil edilmesi önerilir. Ancak, düşük fiziksel aktivite ve kötü alışkanlıkların da kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığının gelişiminin nedeni olabileceği gerçeğini unutmamak gerekir.

B6 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

B6 vitamini vücutta depolanamaz. Bu nedenle, eksikliği önlemek için günlük olarak yiyeceklerden almak önemlidir. Bu element çok sayıda gıdada bulunduğundan, vücudun piridoksin ihtiyacını karşılayacak bir diyet izlemek çok kolaydır. Ayrıca, kahvaltılık tahıllar gibi bazı gıdalar B6 vitamini ile zenginleştirilir.

Bu mikrobesin için önerilen günlük alım miktarı 1.7 miligramdır. Hamile kadınlar için bu miktar değişebilir.

İşte vücudun B6 vitamini ihtiyacını karşılamak için gereken temel gıdalar:

Hindi eti - 85 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 40'ı

Dana eti - 85 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 29'u

Haşlanmış tavuk göğsü - 85 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 26'sı

Balık - 85 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 24'ü

Muz - 118 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 22'si

Fırınlanmış patates - 138 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 21'i

Fıstık - 28 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 19'u

Tatlı kırmızı biber (çiğ) - 92 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 16'sı

Kuru erik - 33 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 14'ü

Haşlanmış brüksel lahanası - 78 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 13'ü

Kavrulmuş ayçiçeği çekirdeği - 28 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 11'i

Avokado - 68 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 11'i

Haşlanmış mercimek - 99 gr - Günlük ihtiyacın yüzde 10'u

Araştırmacılar, hayvansal gıdalarda bulunan B6 vitamini formlarının, bitkisel gıdalardan elde edilen eser minerallerden önemli ölçüde daha iyi emildiğini belirtiyorlar. Bu nedenle vejeteryan diyet izliyorsanız, farkı telafi etmek için büyük olasılıkla diyet takviyeleri kullanmanız gerekecektir.

Sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa mutlaka bir uzmana görünün. Kandaki B6 vitamini seviyesini doğru bir şekilde teşhis edebilecek ve bu sorunu çözmenin en iyi yolunu bulabilecek tek kişi doktorunuzdur.

B6 vitamini eksikliğinden kaçınmak çok kolaydır. Bunun için düzenli olarak meyve, sebze, et ve balık tüketmeniz yeterlidir.