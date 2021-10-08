Bacak ağrısı yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Genellikle yürürken ortaya çıkan bacak ağrılarının yüksek kolesterol ve damar tıkanıklıklarının bir işareti olabileceğini söyleyen uzmanlar, ağrıların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kalp ve damar hastalıkları için göğüs ağrısı, hepimizin bildiği, göz ardı edilmemesi gereken bir belirtidir. Ancak bacaklarda ağrı ve rahatsızlık olduğunda aynı özeni göstermiyoruz değil mi? Yüksek kolesterolü yönetmek ve kalp rahatsızlıklarını önlemek söz konusu olduğunda, doktorlar bacak ağrısının kesinlikle görmezden gelinmemesi gerektiğini söylüyorl.

Tıbbi olarak hiperlipidemi olarak da adlandırılan yüksek kan kolesterol seviyeleri, damar tıkanmalarına neden olur. Yüksek kolesterol, en çok kalbin içindeki ve çevresindeki atardamarların tıkanmasına neden olurken, bazen bacaklar da dahil olmak üzere başka yerlerdeki atardamarları da etkiler. Bacaklar hareket ve işleve ayak uydurmak için yeterli kan akışı almadığında periferik arter hastalığı ortaya çıkar.

SEBEPSİZ GÖRÜNEN BACAK AĞRILARINA DİKKAT

Yüksek kolesterolün neden olduğu sorunlar, vücuda yayılan damarlarda plak birikmesiyle ilgilidir. Bu tür sorunlar vücudun alt uzuvlarını etkilediğinde, semptom olarak önemli bacak ağrısına neden olan periferik arter hastalığı ile sonuçlanabilir.

Bacak ağrısının büyük bir göstergesi, bir kişinin birkaç adımda yürümesini zorlaştırabilen topallamadır. Sebepsiz görünen bacak ağrıları yaşandığında, bunun bacaktaki atardamarların tıkanmasına bağlı olması muhtemeldir ve hastada kalp de dahil olmak üzere vücudun başka yerlerinde de tıkanıklıklar olabilir.

BİR UYANDIRMA ÇAĞRISI OLARAK ELE ALINMALI

Bir neden olmadan bacak ağrısı yaşamak kötü olabilir, ancak bu gibi durumlarda, kolesterol derinlerde yatan nedendir ve periferik arter hastalığı gelişen kişilerde bacak ağrısı genellikle erken kalp sorunlarının ve kalp rahatsızlıklarının erken işaretlerinden biridir. Vücudun içinde ve çevresinde daha fazla tıkanmış damarlar olabilir ve bu da kalp rahatsızlığının habercisi olabilir.

Bacak ağrısının genellikle yüksek kolesterol veya kalp sorunlarının bir işareti olarak ilişkilendirilmemesi sorunu, insanları ağrı ilerledikçe komplikasyonlar, ciddi sorunlar ve kalp krizi veya felç geçirme riskini daha yüksek hale getiren şeydir. Bu tür ağrı semptomları kolaylıkla karıştırılabilse de, yürürken gelişen ve dinlenirken tekrar ortaya çıkan bacaktaki (baldır ve uyluk) ağrı, klodikasyon ağrısı (yürüme ağrısı) adı verilen bacakta oluşan bir tıkanıklığın işaretidir.

Ağrı zamanında tedavi edilmezse veya teşhis edilmezse daha sonraki komplikasyonlara da neden olabilir, çünkü periferik arter hastalığı başka belirtilere neden olmayan sessiz bir hastalıktır. Herhangi bir bacak ağrısı belirtisi, kalp hastalığı riskini önlemek için bir uyandırma çağrısı olarak ele alınmalıdır.

AĞIRLIK VE YANMA HİSSİ GÖRÜLEBİLİYOR

Yüksek kolesterol belirtileri her insanda farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve ayrıca genetik ve genetik olmayan riskler temelinde farklı sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Sigara içmek, riski artıran en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca, altta yatan diğer hastalıklar, yüksek kolesterolü tetikleyebilir.

Birçok kişinin karşılaştığı ortak bir sorun olan diyabet ve yüksek kan kolesterolünün çifte tehlikesiyle birlikte insülin direnci, kişinin periferik sorunlar geliştirmesini ve rahatsız edici bacak ağrısı yaşamasını kolaylaştırır.

Periferik arter hastalığı 50 yaş üstü, obez, yüksek tansiyon riski olan ve sigara öyküsü olan kişilerde daha sık görülür.

Bacak ağrısı, kalple ilgisi olmayan bir şey olarak görülebilir veya karıştırılabilirken, uzmanlar, periferik arter hastalığı ağrısının birkaç spesifik ipucu bırakabileceğini söylüyor. Periferik arter hastalığı olan kişiler ayrıca bacakların birinde veya her ikisinde herhangi bir yerde ağırlık ve yanma hissi yaşar.

Uzmanlar ayrıca, klodikasyon bacak ağrısının, onu artrit veya kas ağrısı gibi farklı bacak ağrısı nedenlerinden ayırabilecek tipik bir düzen izlediğini ve genellikle baldır veya uyluk çevresinde başladığını söylüyor.

Bunun dışında uzmanlar, özellikle şeker hastalığı olanlar için bacaklarda periferik arter hastalığının neden olduğu kan akışı bozukluklarının ayak ülseri, bacak krampları, yorgunluk, ağrılı yaralar ve ayak tırnaklarında hasar gibi belirtilerle fark edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca azalan saç büyümesi, ekstremitelerde soğukluk, ciltte incelme, ani solgunluk, parlaklık, sık karıncalanma veya geç yara iyileşmesi de uyarı işaretleri olabiliyor.

ERKEN TEŞHİS BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Pek çok periferik arter hastalığı vakası erken teşhis ve farkındalıkla tedavi edilebiliyor.

Bacaklarınızda herhangi bir rahatsızlık hissederseniz veya bir haftadan uzun süren yeni bir ağrı hissederseniz, bir doktor randevusu ayarlamak akıllıca olacaktır. Hangi yaşta olursanız olun genetik risk taşıyorsanız çok daha fazla dikkatli olmalısınız. Farkına varılması gereken şey, bacak ağrısının sadece bir rahatsızlıktan daha fazlası olabileceği ve ilgilenilmesi gerektiğidir.

Periferik arter hastalığı riskinin azaltılması, büyük ölçüde kalp dostu bir yaşam tarzına sahip olmaktan geçer. Diyet değişiklikleri, fiziksel aktiviteler, stresi azaltmak ve risk faktörlerinin farkında olmak, genel riski azaltmak ve yaşam kalitesinden keyif almak için çok önemli anahtarlardır.