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    Bacaklardaki batık nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir?

    Her kadının problemi olan bacaklardaki batıklardan doğal yöntemler ile kurtulabilirsiniz. Peki bacaklardaki batık nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir? İşte detaylar…
    • 08.10.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 17:07
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    Bacaklardaki batık nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir?

    Bir tür cilt problemi olan batık, hem kadınlarda hem de erkeklerde olur. Ciltte yapılan hatalar sonucu meydana gelir.

    Özellikle kadınlarda ağda ve epilasyon sonucu batıklar oluşur ve bu batıklar kötü bir görüntü bırakır. Tüylerin cildin altında kalması sonucu oluşan batıklar temizlenmezse iltihap yapar. Ayrıca leke bırakabilir.

    Batık oluşumunun en büyük sebeplerinden biri ise jiletler ve epilasyon aletleridir. Epilasyon aletleri tüyleri tek bir yönde değil, birçok yönde çeker. Jilet ise cildi tahriş ederek batık oluşmasına sebebiyet verir.

    Batık da sivilce gibi bir cilt problemidir. Herkes de olmaz, kişinin cildiyle alakalıdır.

    Bacaklarda oluşan batıklar kadınların en büyük problemlerinden biri haline geldi. Peki bacaklardaki batıklar nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir? İşte detaylar…

    Bacaklardaki batık nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir? #1

    Batık oluşumunu engellemek için ne yapılmalıdır?

    - Elektrikli epilatörler tüyleri her yöne aldığı için batık oluşumuna zemin hazırlar, bu yüzden farklı epilasyon yöntemleri kullanılmalı.

    - Bacaklara uygulanacak peeling, ölü derinin atılmasını sağlayarak batık oluşumunu önler.

    - Banyo sırasında yapılan keseleme işlemi ile cilt ölü derilerden arındırılarak, batık oluşumunun önüne geçilebilir.

    - Nemlendirici yağlar kullanmak kıl köklerini yumuşatarak batık oluşumunu engeller. Bacaklardaki batıklar için en uygun yağlar biberiye ve gül yağlarıdır.

    - Ağda sırasında uzun kıllar çekilirken kırılır ve batık oluşumuna sebep olur. Bu yüzden kıllar çok uzamadan ağda yapılmalıdır.

    - Ağda işlemi bittikten sonra uygulanacak olan tüy azaltıcı krem veya losyonlar zamanla tüy ve batık oluşma riskini azaltır.

    Bacaklardaki batık nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir? #2

    Batıklardan kurtulmak için doğal yöntemler

    Karbonat maskesi: İki yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı bacaklarınıza masaj yaparak sürün ve 15 dakika boyunca bekletin. İşleminiz bittikten sonra bacaklarınızı ılık su ile durulayın.

    Sonrasında yarım limon suyunu bacaklarınıza sürün ve bekletmeden yıkayın. Bütün bu işlemlerin ardından cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi bacaklarınıza masaj yaparak sürün. Bu maskeyi hafta da bir uygulayabilirsiniz.

    Şeker ve limon peelingi: Bu peeling bacaklarınızdaki ölü deriyi atmaya yardımcı olacaktır. Dört çorba kaşığı şekeri yarım çay bardağı limon suyu ile karıştırın. Bu karışımı bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın.

    Aspirin spreyi: 1,5 bardak kaynamış suyun içine 5-6 adet aspirin katıp eriyene kadar karıştırın. Oluşan bu karışımı süzerek boş bir sprey kutusuna koyun.

    Haftada bir kere bu spreyi bacaklarınıza sürerek 2-3 saat bekletin, ardından ılık su ile durulayın.

    Bu uygulama batık oluşumunu engelleyecek ve var olan lekelerin rengini açılmasına da yardımcı olacaktır.

    Bacaklardaki batık nasıl geçer? Batığı gideren yöntemler nelerdir? #3


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