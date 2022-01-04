Bademcik ağrılarını yatıştırmaya yardımcı 7 yöntem

Bademcik sorunundan şikayetçiyseniz ve antibiyotik kullanmadan bademciklerden kurtulmanın bazı doğal yollarını arıyorsanız, sizin için sıraladağımız bu yöntemlere bir göz atın!

Şişmiş bademcikler çok rahatsız edici ve ağrılı olabilir. Bademcikler boğazda her iki tarafta birer tane bulunan küçük bezlerdir ve işlevleri üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı koruma sağlamaktır. Ağrılarsa, oldukça acı verici olabilir. Genellikle boğaz ağrısı, iltihaplı veya tahriş olmuş bademciklerin bir sonucudur. Durum uygun şekilde tedavi edilmezse, ateş veya ses kısıklığına neden olabilir. Aslında, şiştiğinde sadece ağrıya neden olmaz, aynı zamanda yemek yeme ile ilgili sorunlara da neden olur.

Bazen bakterilerden kaynaklanan ve boğaz ağrısına, ağrılı yutmaya, ateşe ve boyun düğümlerine yol açabilen bademcik enfeksiyonu olur. Bademcikleri ve boğaz enfeksiyonlarını tedavi etmek için birçok insan doğal ilaçlar uygular. İşte, bademcikleri tedavi etmek için bazı basit çözümler;

1. TUZLU SU İLE GARGARA YAPIN

Bademciklerden kurtulmanın en çok önerilen ve etkili yollarından biri tuzlu su ile gargara yapmaktır. Gargaralar antiseptik olabilir veya basit tuzlu gargaralar da erken enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olabilir. Boğaz ağrısını ve ağrıyı yatıştırabilir ve iltihabı azaltabilir, bademcik iltihabı sorununu da tedavi edebilir.

Size anında rahatlama sağlamayabilir, ancak mukusu gevşetirken ve ağrıyı hafifletirken bakterileri öldürmek için hala etkili bir çözümdür. 2-3 dakika gargara yapın ve birkaç gün boyunca günde iki kez tekrarlayın.

2. BOL SIVI TÜKETİN

Boğaz ağrısına yardımcı olmak için ılık sıvı için. Sıvıları ve suyu sık sık yudumlamak, enfeksiyonun daha erken rahatlamasını ve yetersiz alım nedeniyle dehidrasyon riskinin önlenmesini sağlayabilir. Çorba, et suyu, bal, limon suyu ve çayı deneyebilirsiniz; bunların hepsi boğaz ağrısını kaplamaya ve yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bu süreçte, dehidrasyonu daha da kötüleştirebilecek alkol, kahve ve kafeinli sodalar kaçının.

3. HAVA NEMLENDİRİCİSİNDEN FAYDALANIN

Hava nemlendiricisi, çoğu insanın önemli olduğunu bilmediği bir cihazdır. Bademcik durumunuzun kötüleşmesinin ana nedenlerinden biri kuru havadır. Ağız kuruluğu nedeniyle de olabilir. Bununla birlikte, havayı nemlendirmek için bir nemlendirici almak, tüm ağrıyı gidermek için en iyi yöntemdir. Odanızdaki havayı nemlendirmeye yardımcı olur, bu nedenle özellikle geceleri uyurken nemlendiricinizi açın.

4. BAL VE ZERDAÇALLI SÜT İÇİN

Geceleri yatağa girmeden önce biraz bal ve zerdeçal ile karıştırılmış bir bardak ılık süt için. Hem bal hem de zerdeçal, bademcikleri rahatlatan ve ağrıyı hafifleten antibakteriyel ve yatıştırıcı özellikler içerir. Hatta ılık çaya bal da ekleyebilirsiniz.

5. KARANFİL ÇİĞNEYİN

Karanfil, doğal bir ağrı kesici ve antibakteriyel madde olan öjenol içerir. Ağzınıza bir veya daha fazla karanfil koyun, yumuşayana kadar emin ve sakız gibi çiğneyin. Karanfil yutmak güvenli kabul edilir.

6. SES TELLERİNİZİ ZORLAMAYIN

Bademcikler boğazda şişlik ve ağrıya neden olarak sesin boğuk çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, sesinizi gerektiği gibi dinlemelisiniz çünkü sesi yükseltmek boğazda daha fazla riske yol açabilir. Ayrıca, uygun şekilde dinlenin. Dinlenme, vücudun enfeksiyonla savaşmak için güç oluşturmasını sağlar.

7. LALE ÇAYI İÇİN

Lale çayıyla boğaz ağrısını yatıştırın. Lale boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır. Lale yaprakları ile kaynamış su, boğaz ağrısı olan hastalarda yatıştırıcı bir etki sağlar. Ayrıca, lale çayı, vücuttaki stresin etkisini önlemeye yardımcı olan bir madde olan bir adaptojen görevi görür.