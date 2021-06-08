Bağışıklığı güçlendiren fermente: Kombu çayının faydaları nelerdir?

Binlerce yıldır tüketilen fakat son yıllarda popülerliği artan kombu çayı, probiyotikler açısından oldukça zengin bir içecek olarak tercih ediliyor. İşte kombu çayının faydaları ve tarifi...

Son yıllarda adı daha bir duyulur olduysa da kombu çayı aslında binlerce yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip.

Doğu Asya'da yapılmaya başlanan ve oradan tüm dünyaya yayılıp bir anda ününe ün katan kombu çayı, yararlı bakteri ve mayalardan oluşuyor.

Kombu çayı probiyotik açısından oldukça zengindir, antioksidan içerir, zararlı bakterileri öldürür, çeşitli hastalıklar ile de mücadeleye yardımcı olur.

Peki kombu çayının sağlığa faydaları nelerdir? Kombu çayı nasıl hazırlanır? İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek kombu çayının faydaları ve tarifi...

KOMBU ÇAYI NEDİR?

MS. 414 yıllarında Japon İmparatoru olan İnkyo ölümcül bir hastalığa yakalanır ve hiçbir tedaviye cevap vermez. Son olarak Kombu adında bir şifacının hazırladığı bir çayı imparatora verir. İmparator bu çay ile iyileşince çayın adı Kombu-cha olarak kalmıştır.

Kombu çayı, fermente edilmiş bir çay çeşididir. Yeşil ve siyah çaydan elde edilir. Şekerle, çayın fermentasyonu sonucunda, disk biçiminde jelatinimsi bir zar meydana gelir. Zar kavanoza yayılarak kalınlaşır ve kombu mantarını oluşturur. Bu mantar, su ve şeker içeren bir solüsyonda yaşar ve sürekli üremeye devam eder.

KOMBU ÇAYIIN FAYDALARI

– Onarıcı etkisi ile vücutta oluşan iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu gibi düzenli kullanıldığında iltihaplanmaları önlemektedir.

– Arındırıcı özelliği ile vücuttaki zararlı bakteri ve toksinlerin atılmasına yadrdımcı olmaktadır.

– Kan dolaşımını düzenleme ve daha hızlı bir kan akışı olmasını sağlama özelliği le yüksek tansiyon hastalarına şifa olmaktadır. Ayrıca bu sayede kalbi koruyarak kalp damar hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltmaktadır.

– Kandaki şeker oranını düzenleyerek diyabet hastalarına önemli bir destek sağlamaktadır.

– Sinir sisteminin daha sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

– Bağışıklık sistemini destekleyen ve vücudu hastalıklara karşı koruyan kombu çayı kanserli hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını engellemektedir.

– Hayatın günlük koşuşturması içerisinde savrulan ve enerjileri tükenen kişiler için bulunmaz bir enerji kaynağı olan kombu, yorgunluk hissini azaltarak bünyeye enerji kaynağı olur.

– Ağrılar üzerinde etkili olan kombuyu özellikle baş ağrılarınızı gidermek için kullanabilirsiniz.

– Saç derinizi besleyerek, daha güçlü sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlamaktadır.

– Cilde sürülerek kullanıldığında cilt üzerindeki yaşlanma etkilerini azaltarak daha genç ve dinamik görünmenizi sağlamaktadır.

– Astım hastaları için desteleyici bir tedavi unsuru olan kombu çayı astım krizlerini engeller.

– Gut ve romatizma hastalığına iyi gelmektedir.

– Herpes virüsünü etkisiz hala getirerek bu virüsün sebep olduğu soğuk algınlığı ve uçukları engeller.

– Ciltte oluşan siğil ve lekelerin, kırışıklıkların yok edilmesini sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde candida gibi mantar tipi enfeksiyonlarla mücadele eder.

– Bağırsak ve sindirim sistemini düzenleyerek mikrobik ishali durdurur. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Özellikle reflü tedavisinde kullanılmaktadır.

KOMBU ÇAYI TARİFİ

Öncelikle kombu çayını yaparken kombucha mantarına (mayası) ihtiyaç duyulur. Bu mantar her aktarda olmadığı gibi, güvenilir aktarlardan veya güvenilir online sitelerden temin edilebilir. Aynı şekilde kombu çayını da aktarlarda hazır olarak bulabilirsiniz.

Eğer çayı kendiniz yapmak istiyorsanız, işte ev yapımı kombu çayı tarifi;

Malzemeler:

3 litre su

1.5 su bardağı toz şeker

Kombucha mantarı (mayası)

25-30 gram siyah çay veya 9-10 adet poşet çay (yeşil çay da kullanabilirsiniz.)

Yapılışı:

Çelik bir tencerenin içine 3 litre suyu koyun ve kaynatın.

Su kaynamaya başladığında içine şekeri ekleyerek 5 dakika boyunca karıştırın.

Karıştırma işlemini metal kaşıkla yapın.

Karıştırma işleminin ardından tencereyi ocaktan alın ve içerisine çayı ekleyin.

15 dakika demlemesini bekledikten sonra, metal kaşıkla çay parçalarını tamamen temizleyin.

Karışım tamamen soğuduğunda büyük bir kavanoza aktarın.

Kombucha mantarını ılık suda yıkadıktan sonra kavanozun içine koyun.

Kavanozun hava alması için, üzerine temiz bir tülbent örtün ve lastikle bağlayın.

Kavanozu 4-10 gün arası oda sıcaklığında ve doğrudan güneş ışığı almadığı bir yerde bekletin.

7. günün ardından mayalanan kombu çayını tüketmeye başlayabilirsiniz.

KOMBU ÇAYI TÜKETİMİ

Kombu çayını aç karna tüketmeli, portakal suyu, mandalina suyu gibi meyve sularıyla karıştırarak içmelisiniz. Çayı bardağa dökerken mutlaka süzgeçten geçirin. Kombu çayını günde yarım su bardağını geçmeyecek şekilde tüketin. Fazlası zararlı olacaktır.