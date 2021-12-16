Bağışıklık sistemini güçlendiren 16 meyve suyu tarifi

Hastalıklarla savaşmak için tüketilmesi gereken meyve ve sebzeleri evde kolayca meyve suyu haline getirebilir ve lezzetli bir şekilde günlük gerekli olan miktarı alabilirsiniz. İşte sağlıklı 16 tarif.

Hastalanmamak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacınız vardır.

Diyetinize belirli vitaminleri, mineralleri ve besinleri dahil etmek, bağışıklık sisteminizi ciddi şekilde artırabilir. Ve bunu yapmak için doğal ev yapımı meyve suyu tariflerini deneyebilirsiniz.

Lezzetli bir tat ve sağlık açısından pek çok fayda sağlayacak birçok meyve ve sebze kombinasyonu vardır.

LEZZETLİ VE SAĞLIKLI MEYVE SUYU TARİFLERİ

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacak 16 sağlıklı meyve suyu tarifini derledik.

İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli 16 meyve suyu tarifi:

Elma, Kereviz ve Maydanoz

Bu meyve suyu, elma ve kereviz sayesinde yüksek düzeyde antioksidan içerir. Bu, bağışıklık sistemine olumlu bir destek sağlar. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak vücudu iyi durumda tutar.

Son ürün olan maydanoz, mantar önleyici ve antibakteriyel olan uçucu yağlar içerir. Bu nedenle, bu meyve suyuna maydanoz eklemek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Malzemeler:

- 1 elma

- 4 sap kereviz

- Küçük bir demet maydanoz (sapları dahil)

Elma, Havuç ve Portakal

Elma, havuç ve portakal kombinasyonu birçok besin içerir. Bu meyve suyu, aynı zamanda harika tadı olan bağışıklık güçlendirici bir karışımdır, tatlı ve ekşinin iyi bir karışımıdır.

Bu meyve suyu baskın olarak A vitamini, C vitamini, folik asit ve potasyum içerir.

Malzemeler:

- 1 elma

- 2 havuç (büyük, soyulmuş)

- 1 portakal

Zencefil, Limon ve Zerdeçal

Zencefil, antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahip bir süper besindir. Zerdeçal önemli miktarda antioksidan içerir. Ve tabii ki limon bol miktarda C vitamini içerir.

Bu meyve suyu tamamen eşsiz bir tada sahiptir. Zencefil baharatlı bir tat verdiği için yavaşça için.

Malzemeler:

- 50 gr zencefil

- 1 limon

- 2 çay kaşığı zerdeçal

Elma, Havuç, Salatalık, Portakal, Zencefil, Pancar ve Bol Su

Bu meyve suyu birçok ürün gerektirebilir, ancak bağışıklık güçlendirici etkisi çok güçlüdür.

Malzemeler:

- 5 orta boy elma

- 4 orta boy havuç

- 1 salatalık

- 15 gram taze zencefil

- 1 limon

- 2 veya 3 portakal

- Yarım kırmızı pancar

Mandalina, Greyfurt, Limon ve Portakal

Bu meyve suyu, C vitamini deposudur. C vitamini, antioksidanlar açısından zengindir ve iyi bilinen bir bağışıklık uyarıcısıdır. Ayrıca enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan lenfositlerin (beyaz kan hücreleri) ve fagositlerin üretimi üzerinde de olumlu etkisi vardır.

Bu meyve suyunda bol miktarda A vitamini, C vitamini, folik asit, B6 vitamini ve çinko bulunur.

Malzemeler:

- 4 mandalina

- 2 portakal

- 1 greyfurt

- Yarım limon

Elma, Pancar, Havuç, Karahindiba ve Yeşillikler

Bu meyve suyunda benzersiz bir ürün vardır: Karahindiba. Karahindiba vücudu detoksifiye eder ve hafif idrar söktürücüdür (bağırsak problemleriniz varsa bunu aklınızda bulundurun).

Malzemeler:

- 2 orta boy elma

- 1 küçük pancar

- 1 orta boy havuç

- Yarım salatalık

- 8 kereviz sapı

- 1 karahindiba buketi (az miktarda yeşillik)

- 1 küçük diş sarımsak (isteğe bağlı)

- 30 gr zencefil

- 4 büyük lahana yaprağı

- 1 avuç maydanoz

Kivi, Nane, Yoğurt, Portakal suyu

Kivi bol miktarda C vitamini içerir. Bu meyve suyunda bol miktarda A vitamini, C vitamini, magnezyum, B6 vitamini ve çinko bulunur.

Malzemeler:

- 2 kivi

- 2 dal nane

- 150 gr yoğurt

- 150 gr portakal suyu

Kakule, Havuç ve Portakal Suyu

Bu taze meyve suyu tarifi, baharatlı bir içecek yapmak için mükemmeldir.

Havuç, serbest radikallere karşı koruyan beta karoten bakımından zengindir. Kakule, lezzetli tadının yanı sıra iltihapla savaşan okaliptol içerir.

Malzemeler:

- 1 çay kaşığı kakule

- 3 veya 4 havuç

- 2 portakal

Kereviz, Turp, Lahana, Limon, Domates

Bu meyve suyunun tadı ilk başta biraz garip gelebilir. Turp, meyve suyu tariflerinde alışılmadık görünüyor, ancak iltihap önleyici özellikleri denemeye değer.

Bu meyve suyundaki besinler A vitamini, C vitamini, sağlıklı yağ asitleri, magnezyum ve potasyumdur.

Malzemeler:

- 50 gr kereviz suyu

- 100 gram lahana suyu

- 150 gr domates suyu

- Yarım turp

- 30 gr limon suyu

Ispanak, Domates Suyu

Bu meyve suyu protein açısından zengindir ve maksimum demir emilimi için tasarlanmıştır. Ispanağın kendisi çok fazla demir içerir ve domates emilimine katkıda bulunur.

Malzemeler:

200 gr ıspanak

- 2 domates

- 1 limon

- 4 dal fesleğen (isteğe bağlı)

Elma, Kereviz, Lahana, Salatalık, Ispanak, Zencefil, Limon

Bu, lezzet için zencefil ve limon eklenmiş tipik bir yeşil meyve suyu tarifidir. Bu meyve suyunda bol miktarda A vitamini, C vitamini, kalsiyum ve B6 vitamini vardır.

Malzemeler

- 1 orta boy yeşil elma

- 2 sap kereviz

- 2 lahana yaprağı

- 100 gram ıspanak

- 1 orta boy salatalık

- 1 dilim zencefil

- Çeyrek limon

Salatalık, Lahana ve Armut

Salatalık ve lahananın yeşil meyve sularında bu kadar yaygın olmasının bir nedeni var. Lahana antioksidanlarla doludur ve salatalık iyi nemlendirme sağlar. Bu meyve suyunun diğer bir bileşeni olan armut, C vitamini açısından zengindir ve iltihabı azaltma ve öksürüğü hafifletme yetenekleriyle yaygın olarak bilinir.

Malzemeler:

- 1 salatalık

- 1 küçük baş lahana

- 2 armut

Pancar, Havuç, Zencefil ve Portakal

Bu meyve suyu, iltihapla savaşmak için dört ana üründen oluşur. Bu meyve suyunda bol bulunan besinler A vitamini, C vitamini, kalsiyum ve E vitaminidir.

Malzemeler:

- 1 orta boy pancar

- 3 orta boy havuç

- Yarım limon

- 1 portakal

- 30 gr zencefil

- 1 tutam kara biber

Pancar, Erik ve Kırmızı Lahana

Pancar, zengin besin içeriği ile bilinir. Mineraller, nitratlar ve antioksidanlar açısından zengindir. Ve erikler, iltihap önleyici doğal antioksidanlar olan birçok fenolik bileşik içerir. Son olarak, kırmızı lahana muazzam bağışıklık faydaları olan besinlerle doludur.

Malzemeler:

- 2 orta boy pancar

- Çeyrek kırmızı lahana

- 4 erik

Havuç, Greyfurt, Zencefil ve Mango Suyu

Bu meyve suyu, hayati antioksidanları yenilemek ve iltihapla savaşmak için tasarlanmıştır. Özel bir canlandırıcı tadı vardır.

Malzemeler:

- 4 büyük havuç

- 2 greyfurt

- 40 gr zencefil

- 2 mango

- 1 tutam karabiber

- Yarım çay kaşığı zerdeçal

Domates Suyu ve Baharatlar

Bir blender ve meyve sıkacağı gerektirmeyen basit domates suyu, bağışıklık sisteminizi korumak için ihtiyacınız olan tek şey olabilir.

Domates A vitamini, folik asit ve C vitamini ile doludur. Domateslere biraz karabiber veya tuz eklemek tadı iyileştirebilir. Başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Domatesleri yıkayarak ve dörde bölerek hazırlayın. Bir tencerede yarım saat kaynatın, ardından bir blender ile çırpın ve baharat ekleyin.