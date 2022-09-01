Petrol
91.95
-3.86%
Euro
18.1485
-0.81%
Dolar
18.2055
0.11%
Altın
992.07
-0.87%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
366.407
-1.25%
BTXN Coin
4.63
8.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Bakan Koca'dan atamalar hakkında açıklama

    Bakan Koca'dan atamalar hakkında açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dönem yeniden atama kuraları için başvuruların 5 bini geçtiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 22:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık çalışanlarına yönelik yıl içinde yapılan iyileştirmelerin ardından, mesleğe ve devlet kadrolarına geri dönüşlerde artışlar devam ediyor.

    Yeni atama kurası için 5 binden fazla başvuru

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından buna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

    "Sağlıkta Beyaz Reform’un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5.000’in üzerinde başvuru var. YAKINDA TEKRAR BİRLİKTEYİZ."

    Bakan Koca dan atamalar hakkında açıklama #1


    İlginizi Çekebilir

    Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın
    Kitap

    Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı
    Magazin

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı

    Görüş Bildir