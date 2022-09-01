Bakan Koca'dan atamalar hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dönem yeniden atama kuraları için başvuruların 5 bini geçtiğini açıkladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik yıl içinde yapılan iyileştirmelerin ardından, mesleğe ve devlet kadrolarına geri dönüşlerde artışlar devam ediyor.

Yeni atama kurası için 5 binden fazla başvuru

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından buna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlıkta Beyaz Reform’un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5.000’in üzerinde başvuru var. YAKINDA TEKRAR BİRLİKTEYİZ."