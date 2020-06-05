Sağlık Bakanı Koca, maskeyi yanlış kullananları eleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın önemine bir kez daha dikkat çekerek, doğru kullanılmaması halinde koronavirüs vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte vatandaşların nasıl davranması, yeni normal hayatın nasıl olması gerektiğine dair uyarılar yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, maske takma konusunda yine uyarılarda bulundu.

"RİSKE KARŞI UYANIK OLALIM"

Bakan Koca, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca maskeyi gözüne takan bir kişinin fotoğrafına da yer verdi.