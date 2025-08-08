Bakan Memişoğlu'ndan Artvin’e 400 yataklı hastane müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında geldiği Artvin’de, kent merkezine en az 400 yatak kapasiteli yeni bir hastane yapacaklarını duyurdu. Ayrıca Arhavi’deki hastanenin kapasitesi artırılacak, Hopa’ya yeni bir sağlık tesisi kazandırılacak. Kısa süre önce açılan Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de hizmet kalitesini yükselteceğini belirtti.

Artvin Valiliği’nde Vali, il protokolü ve sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin güçlendirilmesine devam edeceklerini söyledi.

"HERKES, BU VAHŞETE KARŞI SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Memişoğlu, dünyada yaşanan insani krizlere dikkat çekerek bebeklerin açlık nedeniyle ölmesine ve sivillerin katledilmesine tepki gösterdi. "İnsanlık nerede? Herkes bu vahşete karşı sesini yükseltmeli" çağrısında bulundu.

"SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA DA İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Çanakkale’deki orman yangını hakkında da bilgi veren Bakan, ekiplerin alarm halinde olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ziyaretini, "Artvin’de sağlık hizmetlerini daha da iyileştirmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.