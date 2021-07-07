Bakımsız klima, yaz zatürresine neden oluyor

Klima tesisatı gibi sistemlerde gerekli dezenfekte uygulanmadığında ortaya çıkan lejyonella bakterilerinin zatürreye neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Bengisu Ay, önemli uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında sıkça görülen lejyoner hastalığı, ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Temizliği yapılmayan sıhhi tesisat ve klimalarda lejyonella adı verilen bakteriler çoğalarak, hastalıklara neden olabiliyor.

Hastalığa neden olan bakteri 1977 yılında Philadelphia’da Lejyonerlerin toplantısı sırasında ortaya çıkan salgın ile ortaya konulmuş ve bu nedenle lejyonella adı verilmiştir.

Lejyoner hastalığına neden olan lejyonella cinsi bakterilerin doğal su kaynaklarında ve su dağıtım sistemlerinde bulunduklarını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Sıhhi tesisat ve klima tesisatı gibi sistemlerde gerekli bakım ve dezenfekte işlemi uygulanmadığında bakterinin üreyebileceği ortam sağlanmış olur." dedi.

"ORGAN YETMEZLİKLERİ YAPABİLİR"

Hastalığın yaz aylarında daha çok görüldüğü için yaz zatürresi ve klima hastalığı şeklinde de ifade edildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ay, durumun zatürrelere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bu yüzden hastanelerde iklimlendirme ve sıhhi tesisat sistemlerinin belirli aralıklarla düzenli olarak lejyonella için kontrol edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Ay, bulaşma yolunun bu bakteri ile kirlenmiş suların solunum sistemine girişi veya direkt temasıyla olabildiğini söyledi.

Sigara içicileri, kronik akciğer hastalığı olanlar, kortizon kullananlar, cerrahi girişimler ve organ nakli hastalarının risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Ay, "En sık klinik tablo zatürredir. Yaklaşık 2 haftalık kuluçka döneminden sonra öksürük ve ateşle başlar. Kas ağrısı ve baş ağrısı, iştahsızlık yapabilir. Solunum yetmezliği ve organ yetmezlikleri yapabilir. Antibiyotikle tedavi edilir. Zatürre olmayan bir diğer klinik tablo soğuk algınlığına benzeyen ve Pontiac ateşi adı verilen bir tablodur. Tedaviye ihtiyaç duymadan sıklıkla kendiliğinden iyileşir. Çok daha az sıklıkla kalp, deri ve böbrek enfeksiyonları yapabilir.” şeklinde konuştu.