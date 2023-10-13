Balığını yiyen hemen ağzına atsın! İşte o zaman faydası çıkıyor Balık yedikten sonra helva tüketmek, bir adet haline gelmiştir. Ancak, sağlık açısından faydaları da göz ardı edilmemelidir.

ensonhaber.com Balığın üzerine yenilecek tatlı denilince, akıllara tahin helvası gelir. Bir gelenek haline gelen bu lezzet, "balık öldüğünü anlasın diye" dilden dile dolaşmıştır. Ancak, sağlık açısından durum çok gerçekçidir. Balık tükettikten sonra yenilen helvanın etkileri sizi şoke edebilir. Üzerine afiyet Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller bulunur. Balık ile vücuda ağır metaller girer ve fosfor seviyesi yükselir. Tahin helvası, bu dengeyi korumayı sağlar. Her balık yemeğinden sonra çok aşırıya kaçmadan helva yemek son derece sağlıklıdır.