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    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda

    Omega-3 denilince aklımıza ilk gelen besin balık oluyor. Peki balık tüketmeyenler ne yapacak... İşte Omega-3 açısından zengin alternatif gıdalar...
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 17:04
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    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda

    Omega-3 yağ asitleri, vücudumuz tarafından üretilemeyen ancak ihtiyacımız olan doymamış yağ asitleridir.

    Göz, cilt ve kalp sağlığına iyi geldiği bilinen bu yağlar, aynı zamanda depresyon ve kaygı bozukluğuyla mücadelede de önemli bir kaynaktır.

    Beyindeki yağ oranının üçte birini oluşturan omega-3, bu bakımdan beyin için de hayati bir önem taşır.

    Peki bu kadar faydası olan omega-3’ü yalnızca balık yediğimizde mi alıyoruz? Balık yemeyenler ne yapacak?

    Omega-3, balık haricinde birçok besinde de bulunuyor.

    İşte Omega-3 zengini gıdalar...

    OMEGA 3 NEDEN ÖNEMLİ

    Kalp-damar, kanser, diyabet, kolesterol gibi pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan Omega 3, kemikleri ve hafızayı kuvvetlendirdiği gibi ilerleyen yaşla birlikte yıpranmaya başlayan dokuların yenilenmesini de sağlıyor.

    Özellikle yaşlıların, anne adaylarının, emziren annelerin, bebek, çocuk ve gençlerin Omega 3'ten zengin beslenmeleri gerekiyor.

    Kalp damar hastalığı risklerini azaltıyor

    Omega-3 özellikle, kanda bulunan bir yağ türü olan Trigliserid’in yüksekliğini düşürmede ve halk arasında iyi kolesterol adı verilen HDL düzeyini arttırmada etkili oluyor. Dolayısıyla Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili riskleri azaltmada da olumlu etkisi görülebiliyor.

    Kansere karşı koruyucu

    Omega-3’ün kalp sağlığının yanı sıra kansere karşı koruma sağladığı, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve beyin, retina, sperm, cilt hücrelerini güçlendirdiği de belirtiliyor.

    Depresyona iyi geliyor

    Omega-3 yetişkin insanlarda dikkati ve konsantrasyonu artırıyor. Depresyon tedavisini destekliyor ve hatta Alzheimer hastalığı riskini azalttığı da düşünülüyor.

    Vücut direncini yükseltiyor

    Kas-iskelet sistemi için de faydaları çok olan omega-3, kalsiyumun kemiklerde toplanmasına destek olduğu gibi eklem iltihabına neden olabilen enzimlerin aktivitesinin azaltılmasında da önemli rol oynuyor.

    OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #1

    KETEN TOHUMU

    Omega-3’ün en yoğun bulunduğu besin olan keten tohumu, aynı zamanda lif bakımından zengin bir E vitamini kaynağıdır. Keten tohumu yağı, omega-3 gıda takviyesi olarak da kullanılmaktadır.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #2

    CHİA TOHUMU

    Manganez, kalsiyum, fosfor ve diğer mineraller bakımından da zengin olan chia tohumu adeta bir süper besin. Son yılların gözdesi chia, aynı zamanda gerekli 8 temel amino asiti de içeriyor.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #3

    CEVİZ

    Lif kaynağı ceviz, oldukça besleyici bir besin. Yüksek miktarda manganez, E vitamini ve diğer mineralleri içermesinin yanı sıra beyin için de oldukça faydalı.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #4

    TOFU

    Genellikle vegan ve vejetaryenlerin tercihi olan tofu, aslında hepimizin tüketmesi gereken oldukça zengin bir yiyecek. İyi bir omega-3 kaynağı olan bu besin, kilo kontrolünde de aktif rol oynuyor.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #5

    ISPANAK

    Düşük kalorisi ve besleyici özelliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin mutlaka tercih etmeleri gereken ıspanak, zengin bir omega-3, E vitamini ve betain kaynağı.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #6

    KIRMIZI MERCİMEK

    İştahı düzenlemesi ve metabolizmayı hızlandırması sayesinde kilo kontrolünde sıkça tercih edilen mercimek, aynı zamanda omega-3 bakımından da zengin bir yiyecek olarak karşımıza çıkıyor.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #7

    KIŞ KABAĞI

    Bir porsiyonu günlük C vitamini ihtiyacınızın üçte birini karşılayan kış kabağı, vücudun yağ yakımını hızlandıran önemli bir besin kaynağı. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan bu yiyeceği kış aylarında farklı şekillerde tüketmek mümkün.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #8

    BARBUNYA

    Omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra protein, lif ve antioksidanlar bakımından da zengin olan barbunya; kolon sağlığını destekliyor, kandaki şeker seviyesini düzenlemeye ve kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #9

    BRÜKSEL LAHANASI

    Lif, K vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde sağlık açısından birçok faydası bulunan Brüksel lahanası, omega 3 bakımından da zengin olan besinlerden biri.

    Balık dışında Omega-3 içeren 10 gıda #10

    HARDAL TOHUMU

    Omega 3’ün yanı sıra omega 6 ve diğer doymuş yağ içeriği ile enerjiyi artıran hardal tohumu ve yağı; kalp sağlığını desteliyor, soğuk algınlığının tedavisinde kullanılıyor ve vücuttaki iltihabı azaltıyor.


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