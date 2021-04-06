Balık kafasındaki mucize: Eşkina balık taşı nedir?

Kafasında şifalı taş olduğuna inanılan eşkina balıkları, böbrek taşı sıkıntısı olan hastalar tarafından araştırılıyor. Peki eşkina balık taşı nedir, ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte detaylar..

Nadiren avlanan balık türü olan eşkiba balığının başının iki yanında bulunan taşlar, böbrek hastalarına iyi geldiği iddiasıyla balıkçılar tarafından çıkarılıp satışa sunuluyor.

Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı öne sürülen, tanesi 3 TL'den satılan taşlara vatandaşlar talep gösteriyor.

Sert bir yapıya sahip olan bu taşlar otolit adı ile bilinmektedir. Otolitler, birçok balıkta bulunur ve en çok eşkina balığı ile gündeme gelir.

Peki böbrek ve safra kesesi hastalarına iyi gelen eşkina balık taşı nasıl hazırlanır? İşte bilmeniz gerekenler..

EŞKİNA BALIK TAŞI NEDİR?

Eşkina taşı Akdeniz, Marmara ve Ege denizinde kıyıda kayalık kısımlarda yaşayan genelde olta ve zıpkın balıkçılığıyla avlanan eşkina balığının kafa kısmının sağ ve sol tarafında bulunur. Mermer görünümünde beyaz renkli sert bir mineraldir.

Eşkina balığının baş bölümünde bulunan otolit taşlarının ebatları, balığın büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu taşlar kolayca çıkarılabilir ve sağlık açısından alternatif tıp alanında kullanılır.

EŞKİNA TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?

Böbrek taşları birçok kişinin korkulu rüyasıdır.

Ağrı ve sancı hissi oluşturan böbrek taşlarından bir nebze kurtulmanın bir doğal yolu da eşkina balığı taşını tüketmek oluyor.

Eşkina balığı taşını kullanan ve böbrek taşı şikayeti olan kişilerin yorumlarına göre; bu taşın böbrek taşını eritti bilinmektedir.

Eşkina balığı taşı safra kesesi rahatsızlıklarında da önerilen bir besin maddesidir.

Eğer safra kesesinde bir taş oluşumu tanısı yapıldıysa, eşkina taşı ile bu taşın etkilerini azaltabilirsiniz.

EŞKİNA BALIĞI TAŞI NASIL TÜKETİLİR?

Malzemeler:

Yarım limon

4 adet eşkina balığı taşı

Cam kavanoz

Hazırlanışı:

4 adet eşkina balığı taşını bir havanda iyi şekilde ezmelisiniz.

Tamamen ezildiğinden emin olduğunuzda cam kavanoza alabilirsiniz.

Cam kavanoza aktardığınız eşkina balığı taşının üzerine yarım limon suyu ekleyin.

Kavanoz içindeki malzemeleri karıştırın ve kapağını kapatın.

Kapağı kapalı olan kavanozu 1 gece buzdolabında bekletin ve kullanmak için ertesi sabahı bekleyin.

Uygulama: