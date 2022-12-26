Balık pulu hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Nasıl geçer?

Nadir hastalıklar kategorisinde yer alan balık pulu hastalığı, cilt hastalıklarından biridir. Peki balık bulu hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır? İşte hakkında detaylar...

Halk arasında "balık pulu" olarak bilinen İktiyozis hastalığı, genellikle genetik olmakla birlikte derinin pullu görünümünden ismini almıştır.

Cilt yüzeyinin ölü deri ile kaplanması ve çatlaklar oluşmasıyla ortaya çıkan balık pulu hastalığı, kaşıntı ve döküntüye neden olur.

Derinin yapıtaşı olan keratin maddesinde meydana gelen bozukluklar sonucu ortaya çıkan bu deri hastalığı, kış aylarında artış gösterir.

Peki balık pulu hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Balık pulu hastalığının tedavisi va mı, geçer mi? İşte ayrıntılar...

Balık pulu hastalığı belirtileri

Normal bireylerde cildin yüzeyindeki epidermis hücreleri sürekli yenilenir ve ölü deri atılır. Balık pulu hastalığı olan kişilerde ise ciltte oluşan ölü deri hücreleri dökülemez ve atılamaz. Bu durumda ölü deri hücreleri cilt yüzeyinde birikip yamalar halinde kalın, kuru bir tabaka şeklinde görünür.

Belirtileri aşağıdaki gibidir:

Pürüzlü ve kuru bir cilt yapısı

Deride kaşıntı

Ciltte tavuk derisi görünüm

Bacaklar, kollar, kafa derisi, yüzün ve gövdenin çeşitli kısımlarında yoğunlaşan ölü deri katmanları

Kollar, uyluklar ve kalçada akne lekelerine benzer sert şişlikler

Terleyememe sorunu

Avuç içi ve ayak tabanlarında belirgin cilt çizgileri

Ciltte çatlakların oluşumu

Balık pulu hastalığı geçer mi?

Balık pulu hastalığının kesin çözümlü bir tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak çeşitli rahatlatıcı yöntemler bulunmaktadır.

Cildin nemlendirilmesi, ölü derinin uzaklaştırılması ve kaşıntı sorununun hafifletilmesi için hekim tarafından bazı ilaç ve kremler reçetelendirilebilir.

Aynı zamanda cildi soğuktan ve kuruluktan korumak önemlidir. Özellikle kış aylarında ve kurak bölgelerde evlerde hava nemlendiricilerinin kullanılması cilt kuruluğunun azaltılmasında etkili olabilir.